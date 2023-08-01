首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 智能时代>智能家居

小米人体传感器 2S 现已上架：续航时间达 3 年，售价 69 元

2023/8/1 7:49:03 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：浩渺
评论：
感谢IT之家网友 很宅很怕生 的线索投递！

IT之家 8 月 1 日消息，小米人体传感器 2S 现已上架小米京东自营旗舰店并开放购买，售价 69 元。

图片 1

与上代相比，小米人体传感器 2S 续航时间由 1 年升级为 3 年，在人体移动识别的基础上升级了微小动作识别，光照感应由两档升级为可精细识别 0-1000lux，识别间隔由一档固定 30 秒，升级为 10 秒 / 20 秒 / 30 秒可选。

图片 1

IT之家从商品页面获悉，小米人体传感器 2S 新增高灵敏度模式，能够识别人体俯身挥手等小幅度动作，感应空间内人体状态并触发感应指令。

小米人体传感器 2S 升级光照传感器，能够精细量化感知环境光线数值 (0-1000lux 范围内)，更可根据用光需求匹配更丰富的联动场景。

图片 1

此外，小米人体传感器 2S 扇形监测范围再度提升，监测范围最远可达 7 米，开启监测后，若识别范围有人闯入即可触发告警通知。

需要注意的是，小米人体传感器 2S 采用 蓝牙 5.0 协议，在米家 App 添加成功后，按产品说明书的提示安装摆放即可，使用时确保附近 10 米内有蓝牙 Mesh 网关。

京东小米人体传感器 2S69 元直达链接

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：小米人体传感器 2S

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用