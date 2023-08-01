小米人体传感器 2S 现已上架：续航时间达 3 年，售价 69 元

IT之家 8 月 1 日消息，小米人体传感器 2S 现已上架小米京东自营旗舰店并开放购买，售价 69 元。

与上代相比，小米人体传感器 2S 续航时间由 1 年升级为 3 年，在人体移动识别的基础上升级了微小动作识别，光照感应由两档升级为可精细识别 0-1000lux，识别间隔由一档固定 30 秒，升级为 10 秒 / 20 秒 / 30 秒可选。

IT之家从商品页面获悉，小米人体传感器 2S 新增高灵敏度模式，能够识别人体俯身挥手等小幅度动作，感应空间内人体状态并触发感应指令。

小米人体传感器 2S 升级光照传感器，能够精细量化感知环境光线数值 (0-1000lux 范围内)，更可根据用光需求匹配更丰富的联动场景。

此外，小米人体传感器 2S 扇形监测范围再度提升，监测范围最远可达 7 米，开启监测后，若识别范围有人闯入即可触发告警通知。

需要注意的是，小米人体传感器 2S 采用 蓝牙 5.0 协议，在米家 App 添加成功后，按产品说明书的提示安装摆放即可，使用时确保附近 10 米内有蓝牙 Mesh 网关。

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