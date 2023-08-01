三星 Galaxy SmartTag 2 蓝牙追踪器亮相 FCC，设计独特

IT之家 8 月 1 日消息，三星的 Galaxy SmartTag 2 蓝牙追踪器已经现身美国联邦通信委员会（FCC）网站，外观设计也随之曝光，该设备呈扁平的椭圆形，顶部有一个巨大的钥匙环孔，看起来有点像雪茄切割器。如果这是一个普通的钥匙环大小的孔，那么意味着这款设备的尺寸比苹果的 AirTag 大了一倍。

Galaxy SmartTag 是三星推出的一款蓝牙追踪器，类似于 Tile 或 AirTag，可以用来寻找附近的物品，比如钥匙、钱包等，之前的版本只能与三星手机配合使用。新设备将加入超宽带（UWB）技术，可以更精准地定位设备的位置。当设备远离时，就需要依靠附近的智能手机网络来更新位置信息。

这款新设备还支持蓝牙 5.3 标准，比旧版的蓝牙 5.1 更节能。该设备原本预计会在上周三星的 Galaxy Fold 5 发布会上亮相，但却没有出现，目前还不清楚何时会正式上市。

安卓系统的蓝牙追踪器将在谷歌推出自己的追踪网络后变得更有竞争力，这些蓝牙追踪器没有自己的 GPS 模块或互联网接入，而是依靠附近的智能手机提供数据和位置信息。只要追踪器与附近的智能手机兼容，这种方式甚至可以利用其他人的智能手机，形成一个匿名的、众包式的数据和位置网络。苹果的 AirTag 可以利用任何附近的 iPhone 更新位置信息，拥有庞大的网络。谷歌的安卓网络也计划采用这种方式，并允许第三方硬件厂商接入。一旦启动，它将成为全球最大的网络。谷歌计划通过 Google Play 服务而不是操作系统更新来推出这个网络，因此可以覆盖 30 亿安卓手机。

IT之家注意到，三星之前推出的几款 Galaxy Tag 只能利用现代三星手机构建网络，目前还不清楚三星是否愿意加入谷歌的更大网络，但目前这个网络确实需要一个重量级的硬件合作伙伴。据悉 Tile 未来会加入这个网络，但除此之外，其他都是一些小厂商。

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