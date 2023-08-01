百度地图上线“道路积水阻断”功能，可根据导航提示绕开险情路段

IT之家 8 月 1 日消息，今年第 5 号台风“杜苏芮”还未完全消退，第 6 号台风“卡努”（KHANUN）又在路上了，受连日以来降雨影响，全国各地出现了一定的积水现象。

百度地图日前宣布与相关部门合作，在 App 中上线实时“道路积水阻断”交通信息，用户可以按照导航提示，绕行躲避积水险情路段。

▲ 图源 百度地图

据悉，“道路积水阻断”功能将默认开启，用户可搜索如“地区名称 + 暴雨”，查看暴雨实时信息。用户还可以通过地图界面的“路况”按钮，同时查看积水点和拥堵道路，避免“误入”因积水造成的拥堵行列。

▲ 图源 百度地图

百度地图表示，如用户因积水遇到困境，可以在地图首页找到“求救入口”，联络相应救援队伍。

IT之家发现，百度地图此次上线的“道路积水阻断”交通信息，实际上基于此前的“积水地图”功能，该功能在 2013 年初次亮相，官方此前宣称，“百度地图会将各地的历史易积水点进行标注，通过不同颜色将轻度积水、中度积水、重度积水等不同程度标注出来，同时配合实时积水数据信息，让用户可以快速清晰地了解当前各地的积水情况”。

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