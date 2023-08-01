五菱缤果汽车 7 月销量突破 2 万辆，宝骏悦也达 5290 辆

IT之家 8 月 1 日消息，时间来到 8 月份，各大汽车厂商将陆续公布旗下车型的 7 月销量 / 交付量数据，IT之家也将持续关注。

五菱汽车今日率先公布了旗下车型的销量，五菱缤果纯电小车 7 月销量达 20064 辆，顺利突破 2 万辆，累计销量达 81336 辆。

五菱旗下的纯电 SUV —— 宝骏悦也 7 月销量达 5290 辆，累计销量达 11077 辆。

目前五菱缤果的产品线共有 7 款不同配置车型，售价区间为 5.98 万元-8.48 万元。五菱缤果提供两个动力版本，电机最大功率分别达到 30kW 和 50kW，峰值扭矩 150Nm，CLTC 纯电续航里程分别为 203km 和 333km，并且支持快充。

据IT之家此前报道，五菱缤果于 6 月 13 日推出了两个新版本，补上了用户呼声很高的 ESP（车身稳定系统）功能和 AutoHold 自动驻车功能，进一步拉动了销量提升。

宝骏悦也于 5 月 25 日上市，提供旗舰版、智尊版两款车型，售价分别为 7.98 万元和 8.98 万元。该车还将推后装增程版方案：4L 油可以增加 80km 续航，售价约 2000 元。

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