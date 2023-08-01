可对抗奥密克戎等变体，科学家发现通用型冠状病毒抗体

IT之家 8 月 1 日消息，尽管新冠疫情已基本过去，但科学家对冠状病毒的研究从未止步。2002 年爆发了 SARS 病毒，科研团队近日从幸存者血液中发现了 6 种新的抗体，并发现其中编号为 E7 的抗体有望成为“通用型冠状病毒抗体”。

该项目由新加坡杜克-新加坡国立大学医学院领导的国际科学家团队发现，E7 抗体可以中和 Omicron XBB.1.16 等 SARS-CoV-2 变体，阻止病毒感染细胞，并中断导致疾病所需的变形过程。

研究团队发现了 E7、F1 和 F5 三种效果非常优秀的抗体，展现了击败 18 种不同类型的 Sarbecoviruses 的“超强能力”，在 10.44 至 120.30 纳克 / 毫升的低浓度下就能起效。

而 REGEN-COV 和瑞德西韦等对抗新冠的单克隆抗体治疗药剂，需要每毫升数千纳克的效力才能有效对抗新的新冠病毒株。

该项目负责人 Chia 表示 E7 是效果最强大的抗体，可以同时与病毒表面的两种冠状病毒刺突蛋白结合，在病毒试图入侵细胞时，就像是在轮胎上插入直棍那样有效。

IT之家在此附上报道原文，感兴趣的用户可以深入阅读。

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