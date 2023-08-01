适用于 Win11/10 的微软 Loop 协作平台现已上架 Microsoft Store 商店

IT之家 8 月 1 日消息，早在 2021 年，微软就首次推出了 Microsoft Loop 创新协作平台，并且已于今年三月开启公测，并同步开放公众预览版下载，包括 Web、iOS 和 Android 平台，后续拓展 iPadOS。

现在，微软发布了适用于 Windows PC 的 Microsoft Loop 官方应用。目前已经上架 Microsoft Store 商店。（IT之家注：最低需要 Windows 10 19041.0 版本）

据介绍，Microsoft Loop 集合了所有 Microsoft 365 应用程序，并可以使所有软件保持同步。

这一协作平台是适用于用户的内容的灵活的画布，提供了可在 Microsoft 365 应用套件之间自由移动的可移植组件、可组织文件、链接和来自其他应用的数据等项目所需的一切资源，并通过工作区、页面和子页面将其结构化。

此外，Microsoft Loop 还可通过添加 AI 团队成员、智能过滤信息以及智能建议等方式提高用户工作效率。

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