苹果、皮克斯、Adobe、Autodesk、英伟达宣布组成 OpenUSD 联盟

IT之家 8 月 1 日消息，今日晚间，皮克斯、Adobe、苹果、Autodesk、NVIDIA 与 Linux 基金会附属机构联合开发基金会 (JDF) 宣布组成 OpenUSD 联盟 (AOUSD)，以促进皮克斯的通用场景描述技术的标准化、开发、演进和成长。

据介绍，该联盟旨在通过提升 Open Universal Scene Description 的发展来推动 3D 生态系统标准化，进一步强化 3D 工具和数据的互动和操作性，该联盟将使开发者和内容创作者能够描述、组合和模拟大规模的 3D 项目，并建立一个不断扩大的 3D 启用产品和服务的范围。

AOUSD 指导委员会成员将在 8 月 6 日举行的学院软件基金会开源日活动和 8 月 8 日下午 1 点在 404A 室举行的 Autodesk Vision 系列 SIGGRAPH 会议上发表讲话，IT之家届时将为大家带来更详细的报道。

苹果视觉产品集团副总裁 Mike Rockwell 表示：“OpenUSD 将有助于加速下一代 AR 体验，从艺术创作到内容交付，并产生不断扩大的空间计算应用程序。” “Apple 一直是 USD 发展的积极贡献者，它是突破性的 VisionOS 平台以及新的 Reality Composer Pro 开发工具的重要技术。我们期待着促进其发展成为广泛采用的标准。”

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