空中客车上半年财报：收入 277 亿欧元，共交付 316 架民用飞机

IT之家 8 月 1 日消息，空中客车公司发布截至 2023 年 6 月 30 日公司上半年的综合财务业绩，综合收入 277 亿欧元（IT之家备注：当前约 2179.99 亿元人民币），同比增长 11%；调整后息税前利润为 26.18 亿欧元，去年同期为 26.45 亿欧元；综合自筹研发费用总额为 14.31 亿欧元；空中客车直升机调整后息税前利润增至 2.74 亿欧元。

今年上半年，空客民用飞机共获得 1080 架订单（去年同期 442 架），其中净订单 1044 架（去年同期 259 架）。

图源空中客车公众号

截至 6 月底，储备订单总数达到 7967 架；直升机净订单为 131 架（去年同期 163 架），涵盖各机型，其中包括 19 架 H160 直升机；空中客车防务与航天的订单价值为 60 亿欧元（去年同期 65 亿欧元），包括来自加拿大的 9 架 A330 多用途加油运输机订单（4 架全新制造，5 架改装）。

空客表示，超远程型 A321XLR 飞机的试飞项目正稳步推进，该机型预计将于 2024 年第二季度投入运营；A330 飞机的月产量定为在 2024 年达到 4 架，A350 飞机在 2025 年底达到每月 9 架。

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