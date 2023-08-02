售价 40 美元，Twelve South 为苹果 Mac 笔记本推出 Curve SE 支架

IT之家 8 月 2 日消息，配件厂商 Twelve South 近日面向 MacBook 笔记本产品线，推出了价格更加亲民的 Curve SE 支架，售价为 40 美元（IT之家备注：当前约 286 元人民币），目前已经在官网销售。

IT之家查询相关资料，发现该配件厂商已经在苹果线上商城推出了 Curve 支架和 Curve Flex 支架，售价分别为 430 元和 648 元。

而本次官方推出的 Curve SE 支架在售价方面要比标准版 Curve 支架便宜 20 美元（当前约 143 元人民币），采用相同的曲线设计和铝合金材质，只不过没有黑色或者白色的磨砂工艺。

苹果官方对 Curve 支架的介绍如下：

Twelve South Curve 支架采用精美、流丽的铝金属设计，与你的 MacBook 相得益彰。它拥有低调的哑光黑色外观，以及改良的人体工学设计，将时尚与功能集于一身。

将你的 MacBook 放在 Curve 上，搭配你喜爱的外置键盘和鼠标使用，即可打造更舒适的桌面；或是配上外接显示屏，带来出色的双屏设置。若要携带设备外出，只需拔出线缆即可，而将现代雕塑般的支架留于桌面。

亮点：

现代、简约的设计与你的 MacBook 和工作空间精妙搭配、相得益彰

抬高屏幕与桌面的距离，提升人体工学体验，改善通风散热

搭配全尺寸键盘和鼠标或外接显示屏，打造舒适的桌面设置

可单手打开提升的 MacBook 屏幕

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