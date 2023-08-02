Mophie 发布新固件，修复 3 合 1 旅行充电器间歇性充电问题

IT之家 8 月 2 日消息，配件厂商 Mophie 今天发布声明，表示将会在未来 2 周时间里，向所有已购买三合一旅行充电器（支持 MagSafe）的用户发送固件更新，修复间歇性充电问题。

Mophie 在声明中表示，即将会向受影响用户发送电子邮件，邮件中包含了详细的固件下载地址和安装指南。

IT之家援引声明报道，用户需要通过 USB-C 端口连接充电器底部，整个固件更新时间应该不会超过 2 分钟时间。

Mophie 的这款三合一旅行充电器（支持 MagSafe）目前在苹果线上商城恢复购买，售价为 1098 元。

官方介绍如下：

这款 mophie 三合一旅行充电器可为你的 iPhone、Apple Watch 和 AirPods 提供专用充电位。它支持 MagSafe，确保 iPhone 每次都能精准贴合，轻松充电。只需将各个设备放置于指定位置上，一经接触即会开始充电。无论旅行还是出差，都能时刻保持强劲电力。

充电器随附 USB-C 连接线和壁式电源适配器。当准备回家时，将它们通通收进便携盒中即可，非常方便。无需多条连接线，这款便利的配件可让你随时随地进行充电。

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