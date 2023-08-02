小米手环 8 系列推送 1.3.176 固件版本更新，新增游戏体感震动反馈等功能

IT之家 8 月 2 日消息，小米近日向小米手环 8 系列推送了 1.3.176 固件版本更新，新增了体感游戏震动反馈、新款小组件、以及公交卡支持城市范围等，以下为更新详情：

新增飞盘运动算法 (需更新 App 至最新版本)

新增体感游戏震动反馈 (需更新 App 至最新版本)

新增两款趣味表盘-碎碎平安、拳力挑战

新增元气值小组件

新增智能勿扰功能

新增公交卡支持城市范围-兰州、西藏

新增 App 端展示充电记录 (需更新 App 至最新版本)

新增 NFC 刷卡反馈

优化 iOS 手机连接稳定性及回连体验

修复其他已知问题

IT之家附小米手环 8 系列产品参数：

小米手环 8 配备 1.62 英寸屏幕，支持 60Hz、326PPI、600nit 亮度，采用跑道形设计，拥有无极自动亮度调节；采用快拆结构，带来“淡金”“亮黑”两款中框配色，还支持全新的项链形态。

小米手环 8 内置 200 多款表盘，支持超 150 种运动模式，还有全新跑步豆模式，不仅可以监测常规跑步数据，还能提供步频、步幅触地腾空比、着地冲击力等 13 项专业数据，并提供各类数据的专业解读。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。