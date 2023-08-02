荣耀 Magic5 系列手机推送 MagicOS7.1.0.162 系统更新，新增迷你窗等功能

IT之家 8 月 2 日消息，荣耀近日向荣耀 Magic5 系列手机推送了 MagicOS 系统更新，具体版本号为 7.1.0.162 (C00E128R6P5)，新增迷你窗模式、微信视频美颜开关灯等功能，具体更新详情如下：

桌面：新增迷你窗模式，部分应用全屏底部上滑或拖动悬浮窗顶部把手至屏幕左右上角，即可进入迷你窗，操作指导查看路径:“设置-> 辅助功能-> 智慧多窗-> 迷你窗”

系统：新增微信视频美颜开关，微信视频通话时，您可以下划通知栏后开启 / 关闭美颜功能

相机：优化部分场景拍照效果

状态栏：优化控制中心的部分场景显示效果

音频：提升部分场景音频播放效果

性能：优化特定场景下桌面多任务上滑体验

IT之家附荣耀 Magic5 系列手机参数信息：

荣耀 Magic5 搭载骁龙 8 Gen 2 处理器 + LPDDR5X 内存 + UFS 3.1 闪存，内置 5100mAh 电池，支持 66W 快充；配备 6.73 英寸 LED 四曲面屏，分辨率 2688×1224，支持 120Hz 刷新率、300Hz 触控采样率、2160Hz 高频 PWM 调光、局部峰值亮度 1600nit、10.7 亿色显示。

荣耀 Magic5 Pro 搭载骁龙 8 Gen 2 处理器，采用荣耀自研射频增强芯片 C1 和独立显示芯片，内置 5450mAh 电池，首发青海湖电池解决方案-硅碳负极技术，支持 66W 快充、50W 无线充电。该机配备 6.81 英寸 OLED 四曲面屏，分辨率 2848×1312，支持 120Hz LTPO 刷新率、360Hz 触控采样率、2160Hz 高频 PWM 调光、10.7 亿色显示、全局峰值亮度 1300nit、局部峰值亮度 1800nit。

荣耀 Magic5 至臻版在大体配置上与荣耀 Magic5 Pro 相同，搭载超曲纳米微晶玻璃，耐摔度提升 10 倍，影像模组改为八角形，有雅黑色、燃橙色两款配色，都采用素皮后盖。

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