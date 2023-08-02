小米 Redmi“后性能时代”战略发布会官宣，K60 至尊版手机有望用上独显芯片

IT之家 8 月 2 日消息，小米 Redmi 官博今日宣布，将联合联发科、Pixelworks 逐点共同举行“后性能时代”战略发布会，时间为 8 月 3 日下午 2 点。

IT之家查询公开信息发现，Pixelworks 逐点半导体成立于 1997 年，于 2000 年在纳斯达克上市，是一家视频和显示解决方案提供商，市场覆盖智能手机、游戏、平板电脑等移动设备领域，以及投影仪、录像、广播视频流等家庭娱乐领域。

逐点半导体的视觉显示方案被应用于多款旗舰机，包括荣耀 Magic5 系列中的荣耀 Magic5 Pro 以及荣耀 Magic5 至臻版、一加 11 以及一加 Ace 2 智能手机。

根据目前的多方爆料信息，小米 Redmi 即将推出的新品预计为 Redmi K60 至尊版，有望搭载联发科天玑 9200 旗舰处理器。博主 @数码闲聊站 称，该机还有个新技术首发，大家可以期待一下。

天玑 9200 基于台积电第二代 4nm 制程打造，搭载新一代 8 核旗舰 CPU 和新一代 11 核 GPU Immortalis-G715，Cortex-X3 超大核主频高达 3.05GHz，性能核心全部支持纯 64 位 应用，GPU 支持移动端的硬件光线追踪和可变速率渲染技术。另外，天玑 9200 支持 8533Mbps LPDDR5X 内存和 8 通道 UFS4.0 闪存。

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