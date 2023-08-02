我国可再生能源装机历史性超过煤电

IT之家 8 月 2 日消息，国家能源局 31 日发布的数据显示，截至 6 月底我国可再生能源装机达到 13.22 亿千瓦，历史性超过煤电，约占我国总装机的 48.8%。

数据显示，当前全国发电总装机达到 27.1 亿千瓦，同比增长 10.8%。其中，水电装机 4.18 亿千瓦，风电装机 3.89 亿千瓦，光伏发电装机 4.7 亿千瓦，生物质发电装机 0.43 亿千瓦。

上半年，全社会用电量累计 4.3 万亿千瓦时，同比增长 5%。全国可再生能源发电量 1.34 万亿千瓦时，其中风电光伏发电量 7291 亿千瓦时，同比增长 23.5%。

据介绍，截至 2023 年 6 月底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模超过 1733 万千瓦 / 3580 万千瓦时，平均储能时长 2.1 小时。1—6 月，新投运装机规模约 863 万千瓦 / 1772 万千瓦时，相当于此前历年累计装机规模总和。

IT之家注：能源可以进一步分为再生能源和非再生能源两大类型。再生能源包括太阳能、水能、风能、生物质能、波浪能、潮汐能、海洋温差能、地热能等。它们在自然界可以循环再生。是取之不尽，用之不竭的能源，不需要人力参与便会自动再生，是相对于会穷尽的非再生能源的一种能源。

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