飞利浦 Hue 强化智能家居生态系统，将推出首款监控产品

IT之家 8 月 2 日消息，飞利浦 Hue 通常会在柏林的国际消费电子展上推出新品。现在，Signify 首席执行官埃里克・龙多拉特透露：飞利浦 Hue 将进军安防领域，并将推出首款监控产品。

龙多拉特希望可以将摄像头和照明系统融合在一起，“屋内有窃贼触发警报，所有灯都在闪红光。为什么这很有趣？因为声音警报器是安装在屋内的，所以无法从远处听到，但灯光可以。”

与此同时，飞利浦 Hue 的摄像头和安全产品也应该能够用于照明，例如家里的摄像头可以检测到运动的物体并自动激活照明系统，类似于 Hue 运动传感器目前已经实现的功能。

在这一过程中，数据隐私安全十分重要。因此，龙多拉特说：“我们的摄像头将成为第一个端到端加密的摄像头。”这意味着制造商本身也无法解密可能存储在云端的视频。

IT之家这里简单介绍一下，飞利浦品牌的照明产品和服务已授权给全球照明行业龙头 Signify 昕诺飞，也就是现在的“飞利浦 Hue”，产品涵盖了从家庭、办公室和工业到街道照明、庭院照明、运动场所照明等所有照明应用。

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