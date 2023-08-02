PCI-SIG 成立新工作组，开发光连接的 PCIe 技术

IT之家 8 月 2 日消息，据 TechPowerUp 报道，PCI-SIG 今天宣布成立一个新的工作组，开发通过光连接的 PCI Express (PCIe) 技术。

据报道，Insight 64 研究员 Nathan Brookwood 表示：“光连接将成为 PCIe 架构的重要进步，因为它们将实现更高的性能、更低的功耗、更远的覆盖范围和更低的延迟。许多数据需求旺盛的市场和应用，例如云和量子计算、超大规模数据中心和高性能计算将受益于利用光连接的 PCIe 架构。”

PCI-SIG 总裁兼主席 Al Yanes 表示： “PCI-SIG 欢迎业界提出意见，并邀请所有 PCI-SIG 成员加入光连接工作组，分享他们的专业知识并帮助制定具体的工作组目标和要求。”

现有的 PCI-SIG 工作组将继续朝着 PCIe 7.0 规范中的 128GT/s 数据速率迈进。

据 IT 之家此前报道，PCI-SIG 今年 6 月份敲定了 PCIe Gen7（PCIe 7.0）v0.3 版本的草案，按照设计，其带宽相比 PCIe 6.0 再次翻倍，速度从 64 GT/s 增加到 128 GT/s，同样采用 PAM4 调制信令，编码模式为 1b / 1b，向下兼容之前所有的 PCIe 版本。

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