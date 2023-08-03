Sonos Move 2 音箱曝光：续航 24 小时、IP65 防水、售价 499 美元

IT之家 8 月 3 日消息，国外科技媒体 The Verge 今年 3 月报道，表示 Sonos 正在开发第二代便携式 Move 音箱；而在今天发布的新报道中，再次分享了新款音箱的更多细节。

第二代便携式 Move 音箱整体外观设计上并未变化，只是在现有的黑色和白色基础上，引入了全新的“橄榄色”配色。

第二代便携式 Move 音箱的亮点在于续航表现，从 10 小时提升到 24 小时，而且 Sonos 还减少了待机模式下的耗电情况，提供了更持久的续航。

性能方面，第二代便携式 Move 音箱支持立体声，可以通过 Wi-Fi 在 Sonos 系统中播放蓝牙音乐，另一个附加功能是通过 USB-C 使用有线线路输入。

防水方面，第二代便携式 Move 音箱具备 IP65 防尘和防水性能，并具有跌落保护功能。

连接方面，第二代便携式 Move 音箱和前代一样支持 HomeKit / AirPlay，只不过支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.0。

报道称 Sonos 将于“9 月下旬”推出第二代便携式 Move 音箱，售价会从 399 美元上涨到 499 美元（IT之家备注：当前约 3583 元人民币）。

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