中国第 13 次北冰洋科考首个全部完成作业项目产生，为海洋光学观测项目之一

IT之家 8 月 3 日消息，据新华社今日上午报道，北京时间 8 月 2 日，由自然资源部组织的中国第 13 次北冰洋科学考察首个全部完成的作业项目产生。本次科考安排了 10 个站位的观测作业，北京时间 8 月 2 日 1 时 50 分，最后一个站位的海洋光学调查在“雪龙 2”号极地科考破冰船舯甲板完成。

海洋光学观测项目属于大洋科考作业范畴，利用专业科考设备探测海洋不同深度的太阳辐照度，以衡量太阳辐射能在海洋中的吸收和衰减过程。中国海洋大学副教授钟文理介绍，该研究“有助于回答如太阳能量如何进入海洋、如何被海洋吸收、最终被消耗在哪里等一系列问题”。

参与此次作业的中国第 13 次北冰洋科学考察队于北京时间 7 月 26 日下午抵达位于楚科奇海的首个作业站点，同日正式开始作业流程。目前，本次大洋科考作业正在持续进行，据日程安排将于 8 月中旬正式结束。

IT之家注：楚科奇海是位于北冰洋附近的一个边缘海，位于楚科奇半岛和阿拉斯加之间，南面即是白令海峡。该海域面积约 59.5 万平方千米，56% 面积的水深浅于 50 米，一年中只有四个月可以航行。

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