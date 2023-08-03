东风标致新款 4008 车型上市：1.6T 发动机，售价 16.97 万元

IT之家 8 月 3 日消息，东风标致新款 4008 车型现已正式上市，仅推出一款 360THP 科技版，售价为 16.97 万元。

图源东风标致官网，下同

IT之家从东风标致官方获知，新款 4008 车型前脸配备全新锋锐盾形狮标，采用标致最新的无边框前脸造型，两侧 LED 大灯与格栅融为一体，整体辨识度较高。此外，该车尾部采用横贯车尾的 PEUGEOT 字样设计。Blackpack 选装包提供：炫黑点阵式进气格栅、18 英寸炫黑铝合金轮圈、炫黑外后视镜、悬浮式黑钻车顶等多处黑化细节。

车内方面，新款 4008 车型配备小幅赛车式多功能方向盘、12.3 英寸液晶仪表盘、10 英寸悬浮式触控屏游艇式电子换挡，搭载全新 Blue-i 3.0 智能网联系统，集智能语音交互、在线导航、AR 实景导航、在线音乐、在线视频等功能于一体。

新款 4008 车身长宽高分别为 4510x1850x1628mm，轴距为 2730mm，前悬架采用麦弗逊式独立悬架，后悬架为可变形横梁式半独立后悬架，搭载 360THP 涡轮增压发动机（1.6T）及爱信 8 速手自一体变速箱。官方称该车最高车速达 205 km/h，WLTC 综合油耗为 6.90 L / 100km。

目前，这款新车可享受 10000 元置换补贴、5000 元保险补贴、5 年 / 15 万公里整车质保、3 年保障回购（1 年 85%，2 年 75%，3 年 65%）等权益，活动截止日期为 2023 年 8 月 31 日。

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