谷歌 ChromeOS 将迎大变化：浏览器和操作系统分家，更接近 Linux

IT之家 8 月 3 日消息，谷歌的 ChromeOS 系统即将迎来一项重大变革，将把操作系统和浏览器分离开来，让两者可以独立更新，更接近 Linux 系统。这项名为“Lacros”的项目已经进行了两年，据 About Chromebooks 报道，这一功能已经在 ChromeOS 116 版本的测试版中默认开启，预计本月内发布正式版。

图源谷歌

ChromeOS 是谷歌开发的基于 Linux 内核的操作系统，主要用于低端笔记本电脑和平板电脑。目前，ChromeOS 的系统界面和网络浏览器是同一个程序，这意味着更新浏览器就要更新整个系统。而 Lacros 项目将把系统界面和网络浏览器分开，分别称为 ash-chrome（系统界面）和 lacros-chrome（网络浏览器）。这样，用户就可以根据自己的需要选择更新浏览器或者操作系统，而不必等待谷歌推送整体更新。

IT之家注意到，Lacros 项目还涉及到 ChromeOS 操作系统的改进，谷歌的文档称，“Lacros 可以被想象为‘具有更多 Wayland 支持的 Linux chrome’”。Wayland 是一种新的 Linux 图形协议，可以提高图形性能和稳定性。以前 ChromeOS 使用了一种自制的图形协议叫做“Freon”，但现在将转向使用 Wayland，与其他桌面 Linux 系统保持一致。

在浏览器方面，ChromeOS 将不再使用专门为 ChromeOS 定制的 Chrome 浏览器，而是使用 Linux 版的 Chrome 浏览器。也就是说，用户在 Ubuntu 系统上看到的浏览器，就将是 ChromeOS 上的浏览器。

Lacros 项目已经开发了大约两年时间，目前可以通过设置一个选项来启用。但在 116 版本中，这个选项已经消失了，因为已经成为默认功能。谷歌尚未正式确认这一消息，但目前代码显示这一变化即将到来。用户可能不会注意到任何区别，但这一功能会让 ChromeOS 更新更加方便，甚至可能延长旧设备的使用寿命。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。