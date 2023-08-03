我国风云三号 F 星气象卫星发射成功，接替已“服役”近 10 年的风云三号 C 星

IT之家 8 月 3 日消息，据中国气象局官方消息，今日 11 时 47 分，我国在酒泉卫星发射中心用长征四号丙遥四十四运载火箭，成功发射风云三号 F 星（风云三号 06 星），卫星顺利进入预定轨道，任务取得圆满成功。

据介绍，作为风云气象卫星“上午星”家族的新成员，F 星的载荷配置和性能指标均达国际先进水平，将接替已“服役”近 10 年的风云三号 C 星在轨业务。

在确保极轨气象全球成像和大气垂直探测业务的基础上，风云三号 F 星侧重地球表面成像观测，主要应用于天气预报、生态环境、灾害监测等业务及研究。风云三号 F 星配置了 10 台有效载荷，2 台载荷为全新研制，3 台载荷为升级换代。

▲ 图源中国气象局官方直播

据IT之家此前报道，我国首颗低倾角轨道降水测量卫星 —— 风云三号 G 星已于今年 4 月 16 日发射升空。

此外，我国风云三号 04 批卫星工程研制已经启动，是我国第二代低轨气象卫星收官之作，包含一颗倾斜轨道降水测量卫星和一颗太阳同步晨昏轨道卫星，将进一步提升载荷探测能力、平台服务保障能力，并将与高轨气象卫星配合，首次实现我国高低轨协同观测的在轨验证，支撑第三代气象卫星智慧观测和体系发展。

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