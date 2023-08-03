美国癌症研究机构：正在开发一种能杀死所有实体恶性肿瘤的靶向药

IT之家 8 月 3 日消息，美国癌症研究机构希望城市（City of Hope）发表声明，宣称其科学家正在开发一种“能杀死所有实体恶性肿瘤（癌瘤）的靶向化疗药物（AOH1996）”，目前在 1 期临床试验阶段。

City of Hope 在官方新闻稿中写道，AOH1996 在治疗乳腺癌、前列腺癌、脑癌、卵巢癌、宫颈癌、皮肤癌和肺癌细胞的临床前研究中已取得一定效果。AOH1996 可以口服，且代谢稳定，无论是作为单独治疗还是作为联合治疗，都可以抑制肿瘤生长，但不会引起可察觉的副作用。

IT之家从 City of Hope 官网了解到，AOH1996 是一款用来遏制肿瘤细胞增殖的口服小分子 PCNA（增殖细胞核抗原）抑制剂。根据临床实验前研究的报告，研究人员在 70 多个癌细胞系和几组正常细胞中测试了 AOH1996。这种研究性疗法阻止了带有损伤 DNA 的细胞在 G2 / M 阶段分裂，并阻止了在 S 阶段复制错误的 DNA。最终结果是，AOH1996 引发了癌细胞的死亡（细胞凋亡），同时并没有中断健康干细胞的繁殖周期。

▲ 左侧为未处理癌细胞，右侧为使用 AOH1996 后的癌细胞（图源 City of Hope）

研究人员称：“PCNA 就像一个包含多个登机口的航站楼枢纽。数据表明 PCNA 在癌细胞中具有独特的改变，这一事实使我们能够设计一种仅针对癌细胞中 PCNA 形式的药物。我们的癌症杀伤药丸就像一场暴风雪，关闭了一个关键的航空枢纽，就等于关闭了所有进出航班。”

目前，这项研究已经进入 1 期临床试验阶段，主要是研究人对新药的耐受性，提出初步的、安全有效的给药方案，以指导下一阶段的临床试验。

药物上市通常会进行四个阶段的临床试验：第一阶段一到两年，第二阶段一年，第三阶段半年到一年，第四阶段一到两年。

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