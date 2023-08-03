【IT之家评测室】三星 Galaxy Z Fold5 上手体验：折叠旗舰“大哥大”，星粉不后悔的选择

几天前，三星刚刚举办了全球新品发布会，并发布了一堆新品，其中就包括 2 款重头戏的折叠屏手机，小折叠三星 Galaxy Z Flip5 和大折叠三星 Galaxy Z Fold5，两款手机都已开启预售，三星的折叠屏手机定价一直不低，尤其大折叠三星 Galaxy Z Fold5 起售价达到了 13999 元。

作为最新一代的三星折叠屏旗舰，三星 Galaxy Z Fold5 能否为用户带来更加出色的使用体验呢？IT之家这提前收到了这款产品，接下来就跟大家聊一聊其使用体验。

外观设计

众所周知，三星是个注重设计传承的品牌，所以此次三星 Galaxy Z Fold5 在整体外观风格上都承续了上代 Fold4，只是在诸多细节方面进行了调整，所以在摸到真机的时候，你会觉得它变了，但不是完全变了。

在上手感知最明显的重量上，三星 Galaxy Z Fold5 成功减重 10g，裸机净重 253g，拿在手里明显感觉变轻了。而在厚度方面，折叠情况下为 13.4mm，相比上代最薄处窄了约 0.8mm，而展开情况下为 6.1mm，相比上代薄了 0.2mm。实际上手时，折叠状态握持感觉更薄，更扎实。

机身变薄的主要原因是三星 Galaxy Z Fold5 的铰链结构换成了 Z Flip 同款水滴铰链，折起来后不再像上一代那样露出一个三角形的缝隙，而是严丝合缝的闭合。

由此也带来了 3 点好处，首先水滴铰链消除折叠空隙后，更利于机身强度和结构稳定性，铰链寿命也会更长；第 2 点好处是没有缝隙意味着内屏积灰更少，这点相信用过类似有折叠缝隙设备的朋友一定深有感触；第 3 点自然是手感更好，而且它依旧支持 IPX8 的防水能力，防护等级很高。

升级后的水滴铰链还带来了更紧致的折叠阻尼感以及更顺滑的力学曲线，以前盒盖是很大的“啪”一声，现在变成了更轻柔的“嗒”一声，质感更高级，唯一的小槽点就是中框采用了光滑的亮面抛光金属，摸起来非常滑，汗手严重的话打开屏幕是会麻烦一点。

翻到铰链的外侧，上代的阴刻 SAMSUNG Logo 改为了激光丝印的样式。

三星 Galaxy Z Fold5 的机身线条依旧是硬朗中带着些许圆润，后壳摄像头模组将前代补光灯挪到了镜组右侧单独放置，视觉上更加和谐，Fold5 的摄像头凸起相比上一代更多，这意味着想要抵消镜头模组的突出感，手机壳也必须做得更厚。

后置镜头方面，三星 Galaxy Z Fold5 配备了一颗 5000 万像素的广角主摄镜头，一颗 1000 万像素长焦镜头以及一颗 1200 万像素的超广角镜头，其中长焦镜头支持 3x 光学变焦和 30x 空间变焦。另外两颗屏幕上的镜头分别是 1000 万像素（外屏）和 400 万像素（内屏下）。

其它方面，三星 Galaxy Z Fold5 几乎与上代没有区别，依旧是非常干净的雾面玻璃后壳 + 一整块玻璃覆盖的全尺寸外屏，依旧是集成在电源键上的侧边指纹识别，依旧是上下对称的双扬声器开孔，依旧支持无线充电。

屏幕体验

三星 Galaxy Z Fold5 这次搭载了一块 6.2 英寸第二代动态 AMOLED 外屏，2316x904 的分辨率，屏幕比例为 23.1:9，支持 48-120Hz 自适应高刷，与主流 20:9 比例屏幕相比略显扁长。

IT之家通过爱色丽校色仪进行了测试，这块外屏的色域覆盖表现非常优秀，sRGB 和 DCI-P3 色域覆盖都有 100%，Adobe RGB 色域也达到了 89.8%。

另外，它的手动最大亮度来到了 711 尼特，高亮度模式最大亮度为 1000 尼特，HDR 峰值亮度最高 1750 尼特，可以说这是我见过目前素质最强的折叠屏外屏了。

考虑到触控体验和铰链结构，外屏物理边框并没有三星自家的 Galaxy S 系列直板机那样惊艳，上、下、右三面的边框宽度一致，左边框外侧还有一部分与铰链结构衔接，所以更宽一些，摄像头位置居中。外屏没有限制显示内容，用 Fold5 的外屏看视频、聊微信的体验和直屏机并无二异，只是打游戏的时候由于适配问题可能无法全屏显示，左右会留出一些黑边。

而内屏方面，三星 Galaxy Z Fold5 则采用了一块 7.6 英寸的 AMOLED 屏幕，2176x1812 的分辨率，屏幕比例为 21.6:18，接近正方形，同样支持 120Hz 自适应刷新。折痕方面，相比 Fold4 来说淡很多，但相比国内主流折叠屏手机来说还是有些明显的。

在爱色丽校色仪的测试环节中，三星 Galaxy Z Fold5 的内屏再次给到了接近满分的表现，色域覆盖三种色域模式都达到了 95% 以上。

屏幕的手动最大亮度为 701nit，高亮度模式最大亮度 1200 尼特，HDR 峰值亮度 1750 尼特。看到这你应该也发现了，在三星 Galaxy Z Fold5 上，内外两块屏幕的素质和表现都是第一梯队的，参数非常接近，实际体验中两块屏也做到了色温和亮度上的完全一致，相互切换时不会有察觉到任何变化，不得不说屏幕领域三星的实力很难撼动。

当然，上一代上被人吐槽的内屏屏下摄像头还是很显眼，毕竟只有 400 万像素，所以很难避免“纱窗感”效应，在所有背景的页面都能看到，只不过存在感相比黑色的摄像头低了不少，虽然不影响使用，但观感上能否接受就见仁见智了。

在应用的高刷适配方面，除了抖音这类只有 60Hz 的 App 外。其他应用基本都不锁帧，甚至连高德这样的地图 App 都是跑满 120 帧的。像B站等视频平台，则是采用不刷页面时 60Hz，一旦开始刷信息流便恢复 120Hz 的动态刷新率策略，所以日常使用非常流畅，不会有那种瞬间变卡的割裂感。

外屏体验方面，三星 Galaxy Z Fold5 适配得不错，App 界面基本都是等比缩放的，没有强行拉伸感。在一些常用的日常 App 中，界面看起来很和谐，操作起来也没有不适感，字体也不会显得非常小。而且由于瘦长的机身尺寸，底部小横条手势用起来也很舒服。

系统体验

三星的 One UI 在安卓系统中一直是个特殊的存在，本土化体验不如国产系统功能丰富全面，UI 和交互上依旧保留了不少原生安卓的影子，可单说定制化这件事，One UI 算得上“深度”魔改了。受限于篇幅，我这里只说一些我觉得做得不错的细节或者特别的功能。

在第一次设置手机时，One UI 允许你指定需要预装的 App，包括官方 App 和第三方 App，这比进入系统后再专门删除不想用的预装 App 体验强了不少。

One UI 的 App 图标风格也是统一的，看腻了千篇一律的圆角矩形图标后，这种圆圆胖胖，甚至有种早期诺基亚 MeeGo 既视感的风格确实非常舒服，适配的主流 App 数量也很多，很多人即使不用三星手机，也都喜欢用 One UI 同款的图标。

三星 Galaxy Z Fold5 交互动画非常流畅，每个动画都有完整的逻辑性，这点在操作手机时感知非常明显。遗憾的是，小组件方面 One UI 依旧做成了主流的圆角矩形，和自家图标混排虽不至于别扭，却少了一分统一性。

One UI 利用折叠屏的特性，Fold5 还推出了很有趣的立体交互模式，相当于我们常说的折叠屏悬停。三星几乎为所有应用都提供了立体交互模式的开关选项，开启该功能后，只要将手机折到 90 度角的时候，应用会自动将主要内容放在上班屏显示，而下半屏则用来触控交互和放置功能菜单。比如某在线视频 App，开启后可以通过下方的触控板调整进度条，左侧的快捷按钮快速截图、调节音量、亮度、打开新的下屏应用等等。

悬停界面启动时有自然的缩放动画，下半屏触控区域的 UI 也是经过全新设计的，根据不同 App 的类型会做针对性优化。拿最常见的相机举例，悬停模式下，上半屏会展示取景框，下半屏左侧为已经拍摄的照片预览，右侧为各种功能按钮，一下子就变得像个专业的工作台。在悬停模式下录制视频，对 VLOG 和直播等场景都有易用性加成。

三星 Galaxy Z Fold5 本身对于 App 的大屏适配做得很泛但还不够精致，因为虽然尺寸上适配了，但视觉元素的比例有时候却不对。比如打开IT之家，首页头图的比例过大，文章标题的留白也很多；打开B站的时候视频封面预览图的大小比例和视频标题文字大小的比例也不对等，加上有些 App 可以横屏，有些只能竖屏，综合来看填满了屏幕，但平行视界的方案可能效果更好。

当然，三星也给出了一个折衷的解决方案，大家有没有发现上面的截图中，App 顶部有一个小横条？点击这个小横条，系统自动将该 App 分屏到左侧，这时左右屏幕刚好一分为二，可以显示两个完整 App，只要在右侧应用列表中选择一个，就能同时使用，并且小横条支持随时将应用变成小窗状态，自由挪动位置，这在目前的小窗解决方案中也是非常好用的一种。

除了 App 顶部的小横条可以触发分屏和小窗操作外，将桌面底部常驻 Dock 栏上的图标拖到上方也能实现快速分屏，而且最高支持 3 个 App 同时分屏，在某些特殊场景下非常好用。分屏后的布局即使退到后台也不会拆散，再次进入时依旧会保留。

另外，全屏 App 状态下通过手势操作从屏幕顶部边缘向内下划，也可进入自由小窗，滑动距离决定了小窗大小，可以随时调节，进入小窗后 App 顶部自动出现小横条，方便更多操作。

性能表现

配置上，三星 Galaxy Z Fold5 毕竟是目前三星最顶级的旗舰产品，堆料还是挺狠的，处理器搭载了最新的第二代骁龙 8 for Galaxy 超频版处理器，标配 12GB LPDDR5X 内存，存储空间可选 512GB 和 1TB。除此之外，它还内置了 4400mAh 电池、25W 快充 + 15W 无线充电，AKG 双扬声器、NFC、USB3.0 和蓝牙 5.2 等。除了电池容量和充电功率略逊一筹，其它方面挑不出什么毛病。

先看跑分，三星 Galaxy Z Fold5 在安兔兔跑分中的综合成绩达到了 1521909 分，在第二代骁龙 8 处理器的机型中属于中等偏上的表现。

闪存性能测试中，三星 Galaxy Z Fold5 的连续读取速度来到了 3420.5MB/s，写入速度也有 2954.36MB/s，属于 UFS4.0 的水准。

GeekBench6 的测试中，三星 Galaxy Z Fold5 获得了单核 2013 分，多核 5364 分的成绩，单核成绩比较亮眼，多核表现则中规中矩。

实际游戏表现，大家都知道三星对于游戏性能的调校一直比较保守，不过我们还是找来了《原神》和《崩坏：星穹铁道》这两款热门游戏进行了实测。值得注意的是，三星 Galaxy Z Fold5 的内屏对游戏的全屏适配比较到位，主流游戏均能在满屏或近似满屏的情况下，以一个很高的分辨率进行游玩，我截取了一张《崩坏：星穹铁道》的游戏截图，大家可以参考下。

测试条件为 25 度室温环境下，50% 屏幕亮度，连接 Wi-Fi 网络，游戏中设置最高画质 + 60 帧，关闭动态模糊。

《原神》测试方法还是老规矩须弥跑图，在 20 分钟的游戏过程中，三星 Galaxy Z Fold5 并不能保持一条水平直线，多数时候帧数都在 40 帧上下波动，偶尔还会掉到 30 帧附近，不过在帧率波动幅度上比 Fold4 要平稳不少，最终平均帧率为 51.9 帧，平均功耗 5.3W，由于调度保守所以机身表面温度也不是很高，峰值温度只有 42 度。

《崩坏：星穹铁道》的测试方法则是刷一局模拟宇宙，用时约 30 分钟左右，三星 Galaxy Z Fold5 整体的帧率波动比原神要好一些，但是从第 12 分钟开始，帧率波动的幅度开始变大，最终平均帧率 54.8 帧，平均功耗 5.5W，机身表面最高温度 41.3 度。

综合以上测试结果来看，这样的游戏表现对于搭载了第二代骁龙 8 高频版处理器的机器来说确实一般，但考虑到三星 Galaxy Z Fold5 的内屏玩原神采用了更高的分辨率以及全屏显示的特性，其渲染压力要大于常规屏幕的手机，并不能直接得出其游戏体验不佳的结论。

如果你对帧数不是非常敏感，或者喜欢玩竞技类的手游，而是喜欢大屏和高清画面，那么三星 Galaxy Z Fold5 的游戏体验还不错，比如我下载了一些经典手游，像是《勇敢的哈克》《暖雪》《陷阵之志》《美妙世界》等，都可以在三星 Galaxy Z Fold5 这块 7.6 英寸巨屏上获得前所未有的出色体验。

高分辨率、高刷新率加上撑满大屏的爽感，都让人更愿意用这块内屏去游玩一些性能要求不那么高，或者比较放松休闲的游戏。实际上我也不建议大家用它的外屏去玩游戏，虽然握持起来更小巧，但由于屏幕比例并非标准的 21:9 或者 16:9，所以主流游戏玩起来都是有黑边的，折叠形态也很难说是否会影响它的散热效果，如果只是偶尔做做在线游戏的每日任务，那没啥问题。

总结

三星 Galaxy Z Fold5 的折叠屏形态和售价，注定了目前环境下它不是一台适合多数消费者的标准旗舰手机，但若你想买一台折叠屏手机，并且预算充足，那它的表现应该不会让你失望。除了外观、尺寸和重量所带来的主观审美和手感接受度差异之外，三星 Galaxy Z Fold5 依旧提供了一个全面、均衡且水桶的体验。

顶级屏幕素质加上内外屏色彩一致性方面扎实的调校，彰显出了三星在显示面板领域深厚的积累；它没有国产手机那么多接地气的本土化功能，但是系统稳定，交互舒适，动画流畅丝滑；它没有激进的性能调度，但玩游戏不会一卡一卡、烫得拿不住；它甚至还在用落后的快充规格，但影像体验依旧强悍。

我不太想用“顶级折叠旗舰”这样的词来形容它，因为它并非完美。不过，如果你想买折叠屏手机，三星 Galaxy Z Fold5 绝对值得考虑。

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