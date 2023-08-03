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Lava Yuva 2 手机海外发布：90Hz LCD 屏、5000mAh 电池

2023/8/3 15:49:18 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 8 月 3 日消息，Lava Mobiles 今日在印度推出了最新的 Lava Yuva 2。该设备配备入门级规格，比上半年发布的 Pro 款配置更低一些，售价 6999 印度卢比（IT之家备注：当前约 609 元人民币）。

Lava Yuva 2 announced with 90Hz LCD and 5,000 mAh battery

Lava Yuva 2 采用 6.5 英寸 LCD 屏，具有 HD+ 分辨率和 90Hz 刷新率。该面板顶部有一个 5MP 水滴前置摄像头。背部采用玻璃材质，配有 13MP 主摄像头和一个副摄。

Yuva 2 配备紫光展锐虎贲 T606 芯片组，该处理器基于 DynamIQ 新一代大小核架构设计，采用 12nm 工艺，由两颗 1.6 GHz 的 Arm Cortex-A75 CPU 和六颗 Arm Cortex-A55 处理器组成。

Lava Yuva 2 announced with 90Hz LCD and 5,000 mAh battery

Lava Yuva 2 还搭载了 3GB 内存和 64GB 存储，支持 microSD 卡插槽和 3.5 毫米耳机插孔。

Lava Yuva 2 运行 Android 12 系统，电池容量为 5000 mAh，并支持 USB-C 充电 10W 功率

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关键词：Lava Yuva 2

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