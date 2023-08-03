消息称小米 13T Pro 手机将于 9 月 1 日海外上市，搭载联发科天玑 9200 + 芯片

IT之家 8 月 3 日消息，小米已经宣布会在本月晚些时候在中国推出 Redmi K60 Ultra。

与去年一样，有传言称这款手机将作为小米 13T Pro 进军国际市场，而根据 4gnews 的一份新报告，小米 13T 系列将于 9 月 1 日在欧洲推出，包括小米 13T 和 13T Pro。

▲ 小米 13

根据之前的爆料，小米 13T / Redmi K60 Ultra 将首发 6.67 英寸 1.5K 分辨率 144Hz 刷新率 AMOLED 显示屏，搭载联发科天玑 9200 + 芯片组。

爆料显示，该机将提供 12/16GB LPDDR5x RAM 和 256GB / 512GB / 1TB UFS 4.0 存储，有望配备 5,000 mAh 电池和 120W 快充功能，预装基于安卓 13 的 MIUI 系统，配备徕卡调校的摄像头。

除此之外，此前 @SnoopyTech 还爆料称小米 13T Pro 起价预计为 799 英镑（IT之家备注：当前约 7319 元人民币），而 13T 应该在 599 英镑（当前约 5487 元人民币）左右。

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