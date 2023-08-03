【IT之家评测室】大疆 DJI OSMO ACTION 4 运动相机体验：交互依旧优秀，画质更进一步

都说三十岁钓鱼，少走三十年弯路。

在笔者即将迈入“而立”之年的时候，莫名其妙的也迷上了钓鱼，更准确的说，是路亚。

这大半年时间，青岛胶州湾的大部分的岸矶、海边，以及一些小码头都被笔者光顾过。去的次数多了，自然也认识了不少路亚佬，据笔者观察，这帮路亚佬除了“路”不上鱼之外，但是钓鱼知识是真的渊博啊！什么大到月相、潮汐、海风、地形，小到鱼的“型号”、日常起居和饮食习惯，他们可都是信手拈来，可谓上知天文，下知地理。

还有，他们除了路亚装备极其奢侈之外，还有一个特点，就是喜欢整一台运动相机挂在脖子上，美名曰记录“中鱼瞬间”，能不能给中鱼率加 buff 不好说，但真的能唬住人。

稍微有点心思的，也会把运动相机记录的视频稍作剪辑，然后分享到短视频平台上，时间久了也能积累不少粉丝。

笔者见得多了，也难免心里会被馋的直挠痒痒，对自己来说，花几千买个纺车轮可能会很犯难，但是同样的价格买台运动相机，我还是很乐意的，毕竟，轮子只能钓鱼，但运动相机却不止可以用来记录钓鱼的呀（还能装 X）！

也是巧合，就在笔者准备好好研究一下运动相机的时候，大疆，带来了它的全新力作 ——DJI OSMO ACTION 4。

于是借着钓鱼的机会，笔者也拿到了这款产品，顺便也和大家做个简单的体验分享。

一、包装及配件

先从外包装谈起，我们拿到的 ACTION 4 应该是全能包装版本，外包装看起来不大，但是拿在手中还是相当有分量的。打开包装后，里面的内容也是满满当当。

除了说明书以及设备本身和镜头垫圈之外，还有一根伸缩长度可达 1.5m 的伸缩自拍杆，以及快拆转接件 * 2、锁紧螺栓和横竖拍保护框、平面粘接底座、CtoC PD 充电器等配件，以及最最重要的耐寒长续航电池和电池充电盒。

伸缩自拍杆、横竖拍保护框等配件

大疆 ACTION 4 + 保护框 + 磁吸快拆转接件 + 锁紧螺栓 + 伸缩自拍杆

ACTION 4 的多功能充电盒支持快充，延续了上一代设计，能够同时塞进三块电池进行充电，3 块充至 80% 仅需 56mins，并且每块电池都会有通过状态灯显示电量。

耐寒长续航电池 * 3 和电池充电盒

更重要的是，这个多功能充电盒在关键时刻甚至还能充当移动电源使用，尽管每块电池只有 1770mAh 的容量，但是也足以在关键时刻给手机、平板应急充电。IT之家也经过实测，其能够以 PD3.0 快充、10W 的规格给 iPad 等设备充电。

好家伙，真“一机二用”，对得起“多功能”三字。

所以，强烈建议有意向的小伙伴，一步到位，买全能套装版本，因为对于便捷拍摄体验真的加分不少。

二、产品外观和交互设计

从上一代产品开始，大疆 ACTION 运动相机回归到了传统小方盒子造型，大疆 ACTION 4 也延续了这种设计，和上一代产品相比，大疆 ACTION 4 外观的变化并不算大。

ACTION 4 外观上一个比较明显的变化，就是正面底部的 ACTION 4 字样，数字从 3 变成了 4，这或许是你最能直观区别两代产品的方法了。

其中，ACTION 4 中的字母“O”依旧采用了开孔设计，内部藏有一枚色温传感器。

ACTION 4 机器的正面是一块 1.4 英寸的彩屏，分辨率为 320×320，支持触控，且亮度足够，户外使用毫无压力。

在屏幕一侧的摄像头部分，这是 ACTION 4 升级最为巨大的部分 —— 升级了 1/1.3 英寸超大尺寸传感器，并且单个像素等效尺寸达 2.4μm。得益于 1/1.3 英寸大尺寸传感器的加持，ACTION 4 在运动场景和大光比、夜拍等场景下的表现力更为出色，这部分我们也放在后面详谈。

其他方面的变化就谈不上“变化”了，依旧是 2.25 英寸、360×640 分辨率的后屏，前后亮度保持一致，750±50 cd / m²，支持触控。

正反两块屏幕的操作逻辑基本一致，包括滑动切换拍摄，对拍摄进行细节调整，比如选择分辨率、比例、帧率、调整防抖模式、广角等等。

此外，ACTION 4 在交互上还提供了下滑快捷操作栏，就像手机的控制栏一样，你可以进行更为复杂的设置，包括调节屏幕亮度、开启语音控制、屏幕旋转锁定、锁屏、进入设置菜单等等。

上手真的可谓零学习成本，只要你会用智能手机，这玩意就没难度。

机身顶部是一枚红色的 Snapshot 拍摄按键，支持关机状态下一键开录，非常人性化的设计。就比如钓鱼场景，总不能一直录着等鱼上钩吧！所以感觉有鱼咬勾的时候，直接按下这枚按键，开机的同时也将精彩画面录制，既节省电力，也省去了后期素材裁剪的繁琐。

录制完毕，设备也会在 3s 内自动关机，触摸屏幕可阻止关机。你也可以在设置中选择自动关机时间，提供了 30 秒到 30 分钟几个时间选项，以避免忘记关机让电量走失的风险。

机身左侧是一枚 QS 按键，用于开关机，以及拍摄预设模式的切换。

在系统内，你还可以将常用参数、拍摄模式保存至 C1 至 C5 快捷键，然后使用 QS 按键进行快速切换，简单上手后盲操根本不是问题。

顶部的 Snapshot 按键和侧面的 QS 按键，这是机身上唯独的两枚物理按键。也正是这两枚物理按键，却能够覆盖绝大部分的拍摄场景。并且，开机、关机、拍摄、停止拍摄等都有不同的音效，你甚至还可以语音操控，比如颈挂或者戴在头盔上，你完全可以不看屏幕进行盲操，通过不同的音效来判断设备状态。

就人机交互部分，大疆还是王者的存在。

QS 按键下方，是 C 口，藏在防水卡扣下，支持 30W 快速充电和数据传输

另一侧用于安装电池和 SD 卡。有大疆 logo，盖板同样采用了推拉掀盖式设计。

电池和 SD 独立安装，互不干扰，这一点给好评。且电池上还有一枚抽拉片，方便电池取出，同样给这个细节设计好评。

ACTION 4 的机身底部是一块巨大的磁吸装置，相较于传统的螺丝，磁吸真的是太方便了。通过磁吸的方式，快拆转接件（通过螺栓的方式固定在自拍杆、挂脖、弹力带、粘接底座上）能够牢牢的吸附在机身底部。

因为还有两个卡扣，所以机器和转接件的磁吸是稳如泰山，硬掰也是掰不动的，即便是进行一些大幅度的运动，也完全不必担心机身掉落。

这时候有人或许会问，那磁吸转接件和自拍杆不一样还要扭螺丝固定吗？笔者当时也有类似的疑惑，但真上手后才发现是自己图样了 —— 磁吸转接件和自拍杆通过螺丝固定后，还有拆卸的必要吗？

关键的是，磁吸的安装成本、学习成本极低，上手久了，你甚至可以做到秒拆、秒装。

ACTION 4 安装横竖拍保护框

更关键的来了，搭配横竖拍保护框，你还可以实现 ACTION 4 的竖拍操作，在横竖拍保护框的一侧，同样有和机身底部一样的磁吸设计，磁吸 + 卡扣的方式能够让机器牢牢的稳定在转接件上。

搭配保护框后，ACTION 4 可轻松实现竖拍

搭配横竖拍保护框实现的竖拍操作

唯独的一个遗憾点，当 ACTION 4 安装横竖拍保护框后，换取电池就没那么方便了，需要先将横竖拍保护框取下，然后再取出电池。

但好在横竖拍保护框的安装也比较简单，卡扣设计，上手难度并不大。另一方面，这个保护框能让你快速实现竖拍操作，对机器本身也有一定的保护作用。

所以，大疆 ACTION 4 在这些细节设计上非常用心，先不谈视频效果，诸如磁吸、多功能充电盒，以及简单的交互、操作逻辑，就凭这些，也足以给大疆 ACTION 4 的初始印象打个超高分。

这也是笔者上文提到的，强烈建议有购买打算的小伙伴，要买就这个全能套装，一步到位，省的后面用爽了再持巨资升级，费时间也费钱（买回去打算吃灰的例外）。

三、影像体验

注：所有 GIF 均有一定程度压缩，并不代表真实画质体验，文末提供所有测试视频（也可点此观看）。

上文讲到的大部分功能，其实大疆 ACTION 3 时期就支持和实现了。而大疆 ACTION 4 最显著的升级，就是画质 —— 升级至 1/1.3'' 英寸传感器。

至于为什么不采用更大的一英寸大底，毕竟一英寸大底已经成为旗舰机标配。这一点在产品发布前的 QA 中，大疆也做过说明：

由于光学景深的物理限制，一英寸相机并不适合于泛焦运动相机。OA4 使用的 1/1.3'' 英寸传感器是综合动态范围，暗光表现，泛焦拍摄以及轻巧体积的最优选。同时，OA4 也不单只是更换了 1/1.3 英寸传感器，在镜头模组上也进行了重新设计，在增大传感器面积的同时，仍能保证最近合适自拍的对焦距离。

得益于大底的优势，大疆 ACTION 4 在城市夜景、日出、日落等大光比场景下有着相当不俗的升级表现。并且，在光线充足的条件下，大疆 ACTION 4 的画质也更加出彩。

我们直接挑选几个代表性的场景进行体验说明。

首先是夕阳西下，此时水面映射了落日余晖，天空、水面形成了强烈的明暗对比。像这种场景，一些小底传感器设备显然是吃不消的。

视频动态截图

注：分辨率选择了 2.7K / 60 帧，防抖模式默认超强增稳（RS）。

大疆 ACTION 4 的表现就令人满意的多，如下图所示（视频截图），大疆 ACTION 4 呈现出了不俗的动态范围表现，水面和光线都有一定的层次感，即便是放大来看，远处的水面波纹更是保留了大量细节。

局部放大

此外，当在这种高光比环境下移动大疆 ACTION 4 镜头时，不会出现明暗过渡不自然，又或者长时间过曝、欠曝的现象，从高亮到暗部的过渡非常顺滑、自然，有几分 iPhone 的味道。

另外一点，大疆 ACTION 4 在针对一些小物体的拍摄时，比如下图所示，此时相机挂在胸前，笔者在镜头前绑假饵时，大疆 ACTION 4 也并没有出现失焦的问题。

在白天光线充足的条件下，大疆 ACTION 4 的表现就更为出色了，画质锐利，色彩丰富，天空的云彩、远处的荒漠，以及近处的草滩，都保留了大量的细节。

2.7K 视频动态截图

4K 视频动态截图

在室内环境下，由于光线并没有室外那么充足，但大底优势还是比较明显的。

比如下图，以室内探店为例，昏黄的灯光下，也有不错的画质效果，产品的细节、文字的边缘都比较锐利清晰。

当然，如果放大来看的话，还是有一定的涂抹痕迹，但是就效果来讲，已经相当出众。

2.7K 视频动态截图（室内，光线相对昏暗）

值得一提的是，大疆 ACTION 4 还优化了 D-Log M 色彩模式，对于专业用户而言，这个模式相当重要了，类似拍摄中的 RAW 格式，能够保留更多的动态范围，进一步扩大了后期色调空间。

超广角方面，大疆 ACTION 4 最高可提供 155° 超大 FOV，能最大程度收录场景画面。

在设置中，你也可以根据自己的需求进行选择，包括超广角、广角、 标准、窄四个模式。不过，在不同的防抖模式支持的广角模式数量也并不相同。

2.7K 超广角模式

谈到防抖模式，大疆 ACTION 4 提供了超强增稳（RS）、超强增稳 +（RS+）、地平线校正（HB）、地平线增稳（HS）。

需要强调一点的是，并不是所有的画质下都支持四种防抖，比如在 4K+120 帧拍摄模式下，就不支持后两种防抖模式。

相较之下，2.7K+60 帧画质拍摄，均支持上述四种防抖模式，且也保证了一定的画质和观感，这也算是一个“性价比”较高的选择。

此外，这四种防抖模式，拍摄广角范围也不相同。比如超强增稳 + 就要比超强增稳有一定的画面裁剪，地平线增稳和地平线校正同样如此。

对于普通用户来说，想要在什么场景下使用什么防抖模式，确实需要好好学习一番。这也算是大疆 ACTION 4 上少有的需要认真“学习”的地方。

具体来看，超强增稳和超强增稳 + 比较适合第一人称视角下的运动，比如正常走路、小跑、跟拍等。

超强增稳

超强增稳 +

超强增稳 +

地平线校正则在保证 4K 高分辨率画面的基础上，消除画面正负 45º 以内的画面晃动，适合一些左右晃动幅度比较大的场景。

比如下图上下楼梯，即便是跑动下，画面依旧保持了稳定状态，晃动幅度很小。

地平线校正

当然，如果你正在进行更激烈的运动，同时需要让画面始终保持水平，那么地平线增稳就非常适合你了，镜头在任何角度下，都会保持水平拍摄，即便是你旋转镜头，画面也不会跟随镜头旋转。

地平线增稳，镜头已经旋转一周，但画面始终保持水平显示

开启地平线增稳，像打羽毛球这种相对激烈的运动，画面始终保持水平状态，也能抵消掉剧烈抖动，稳如老狗，唯独的一点遗憾，就是画面会有一定的裁切

尽管这四种防抖模式看起来有些许复杂，学习成本是存在。但是大疆还是将这个选择权交给了用户，并且提供四种丰富的选择，用户完全可以根据自己的需求进行选择。

在晚上，一些灯光略复杂的昏暗场景，大疆 ACTION 4 的大底优势会再一次展现出来，比如上图的音乐节，舞台上闪烁的灯光并没有过曝，ACTION 4 进行了很好的抑制，而远处天空也相对纯净一些，没有太明显的噪点。

2.7K 夜晚场景

需要强调的是，尽管大底进行了升级，但并不是说大疆 ACTION 4 真就像夜视仪一样了。在一些极其昏暗的场景下，比如，野钓，此时身边没有任何光线，远处的路灯微妙，这时候 ACTION 4 录制的画面基本是不可用的，毕竟即便是大底手机，在这种环境下出片率也极低。

大疆 ACTION 4 的优势在于有灯光的夜晚场景，或者是天色将将进入昏暗，拍摄到的视频画面还是相当令人满意的。

四、拍照及更多功能体验

作为一款运动相机，大疆 ACTION 4 也是支持拍照的。拍照也提供了广角和超广角两种模式。

照片样张：广角

照片样张：超广角

照片样张：广角

照片样张：超广角

照片样张：广角

照片样张：超广角

就体验来讲，大疆 ACTION 4 的广角模式下的取景范围，就可以媲美手机的超广角了，而大疆的超广角，是真的很“超”，当然，边缘明显的畸变也是不可避免的了。

一般情况下，广角模式即可满足拍摄需求。

在色彩上，大疆 ACTION 4 的样张显然更要艳丽几分，画面饱和度略高一点点，色彩很讨喜，因此非常适合朋友圈出片。

大疆 ACTION 4 还带来了慢动作、延时拍摄等功能，作为一款运动相机，这也是必备功能了，能让相机的可玩度至少再拉高几分。

以延时拍摄为例，大疆 ACTION 4 提供了静态延迟和动态延迟两种，并且还提供了日升日落等固定场景的选项，无需进行繁琐操作。

静态延时拍摄（30X）

动态延时拍摄（5X）

动态延时拍摄（30X）

慢镜头方面，大疆 ACTION 4 提供了 120fps 和 240fps 两个模式，上图为 240fp

值得一提的是，大疆 ACTION 4 还重点升级了防水能力，相较于前代的裸机 16m，这次升级裸机 18m 防水深度，也是目前市面在售运动相机中的最强者。

得益于不错的暗光拍摄性能和准确的色彩还原性能，大疆 ACTION 4 还可借助 DJI Mimo app（同样支持 DJI Mimo App 配对，并通过手机进行遥控） 实现水下色彩还原等。

时间原因，大疆 ACTION 4 这些升级点就不一一赘述了，比如支持开放陀螺仪数据的导出、支持图像调节，支持 GPS 蓝牙遥控器 & 仪表盘功能、更强的降噪能力等等。我们将上述所有的素材视频整理上传，感兴趣的小伙伴可点击下方视频链接详细了解。

最后，是续航和耐热测试，续航方面大疆 ACTION 4 和上一代相比并没有明显升级，官方数据显示支持 160 分钟录制时长（1080p / 24fps），IT之家的实测和这个数据接近。

必须要表扬的是，由于大疆 ACTION 4 本身也支持快充，所以充电也是极快。

以笔者亲身体验说明，在 180 公里左右的西宁-青海自驾游中，3 块电池基本可以顶住这段距离。即便是没电了，通过车载快充也能快速补电，充电几分钟就能满足几十分钟的视频录制需求，倒也没遇到过续航焦虑问题。

更重要的是，在自驾游过程中，笔者一直将大疆 ACTION 4 放在仪表台前进行视频录制，西宁和青海的光线极强，在光照直射、且长时间的工作状态下，大疆 ACTION 4 机身确实存在过非常严重的发热情况（以至于有些烫手），但这一路下来，大疆 ACTION 4 从未“过热死”，一直保持工作状态，倒只出现过一次因机身发热屏幕关闭的情况。由此证明，大疆 ACTION 4 在高温下的可靠性还是相当之强的，这一点提出表扬。

写在最后

大疆运动相机 Osmo Action 4 已经在 8 月 2 日晚间正式发布，其中标准版官方售价 2598 元，全能套装版 3298 元。

一句话总结大疆 ACTION 4，这依旧是当下最值得购买的运动相机，特别是在友商 12 代新品发布之前。大疆 ACTION 4 继承了大疆 ACTION 3 配件丰富、易上手、便捷操作、画质稳定的优点，并针对传感器进行了升级，加码了大光比、暗光下的表现。

如果此时此刻你需要一台运动相机，那么大疆 ACTION 4 一定是你绕不开的选择了。当然，如果你本身就是三代用户，倒也没有太多的夜景拍摄需求，那么3代在绝大部分场景下的体验也是可以追赶 4 代的。如果你对大底和暗光画质有更高需求，那么也别纠结了，上大疆 ACTION 4 吧！

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