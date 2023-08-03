因销量不佳，游戏《霸剑霄云录》制作公司寰典资讯宣布进入休业状态

IT之家 8 月 3 日消息，《霸剑霄云录》是台湾地区游戏公司“寰典资讯”所开发的一款武侠类游戏，该游戏在今年 4 月 27 日上线 Steam 和 WeGame 平台，Steam 定价 69 元。

令人遗憾的是，由于该游戏销量不佳，在游戏上市 3 个月后的当下，游戏制作人侯松得透露“寰典资讯”公司进入了休业状态，公司员工也各自去寻找工作，而《霸剑霄云录》续作制作希望渺茫。

▲ 图源 侯松得 官方微博

IT之家经过查询得知，《霸剑霄云录》是一款以重现经典奇幻武侠风格为目标的 3D 角色扮演游戏，玩家将在其中扮演在绝谷中长大的少年申子隽，在一场壮大的旅程中寻找真实的自己与被遗忘已久的惊天秘密。

在大中华区市场，武侠类游戏一直层出不穷，也难免受到玩家“审美疲劳”的现象，若游戏没有太多“特色可玩点”，并缺乏“相应出圈营销”，这类游戏难免被掩盖于人海中，空留开发者的无奈。

《霸剑霄云录》游戏简介如下：

一契，承续万世，一剑，梦回千秋。 东岳泰山之巅，一处无人知晓的深山绝谷，遥对无涯云海下的垒垒红尘。 山中无岁月，无名少年十余年的平静生活，却因意想不到的变故而突然告终。 ▲ 图源《霸剑霄云录》官方截图 在命运的引导下，他注定将在神州大地展开一场上天下地的冒险，发掘一个无人知晓的太古之秘，而藏在这遥远的远古记忆彼方的，是一个被遗忘了的梦想，一个无法实现的约定，以及一柄为人所不知的遗世神剑。 当再次开始运转的天命重新揭露这一切时，他将明白这一切秘密与谜团的终点，就在那凡人只能仰视的霄云深处。只有在那里，他才能找回真正的自己…… 剧情： 贯彻作为 RPG 真正灵魂所在的剧情，《霸剑霄云录》的剧情脚本由「幽城幻剑录」主策划叶明璋花费大量时间与心力设计撰写，以用心编撰的流畅剧情及精雕细琢的四十万字文字对白，为你娓娓道来一段上天下地、引人入胜的动人传奇故事。 ▲ 图源《霸剑霄云录》官方截图 战斗： 在以往广受好评，兼顾畅快、刺激与深奥策略性的半实时战斗模式这回有了更多的改良，不再读入额外场景而原地进入战斗的设计让战斗的进行更无窒碍，以 3D 视角呈现的战斗模式与运镜演出，在视觉与内涵上完美演绎双方你来我往、生死相拼的激烈战斗，让玩家拥神兵妙器、绝技咒术与阵略之利，在一场场艰难的战斗中享受运筹帷幄、克敌致胜的乐趣。 ▲ 图源《霸剑霄云录》官方截图 世界： 冒险世界的呈现是 RPG 的骨肉，《霸剑霄云录》制作团队面对 3D 引擎与技术资源的限制，仍在历史考据与成像质量上尽力投入，期以精美的 3D 场景来重现北宋初年精致而又独特的城镇人文风情，而主角们足迹所到之处，也不乏各种穷尽幻想之能事、位在天上地下高山深潭的各种秘窟奇所，除了更增添冒险场景的丰富多样之外，也需要你亲自四处探索、细心观察，破解机关谜题来寻找通过之道。

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