微软已停止对 Win11 Cortana 的支持，从此转向 Windows Copilot

IT之家 8 月 3 日消息，虽然 Cortana 和 Siri 经常被用户吐槽，但目前苹果 Siri 依然在坚持为用户提供服务，而微软小娜 Cortana 却即将离我们远去。

上个月，微软宣布将于年底结束对 Windows 版 Cortana 语音助手的支持。微软现透露：他们已经不再支持 Windows 中的 Cortana 作为独立应用。

根据 Windowslatest 实测，通过 Microsoft Store 更新 Cortana 后提示 Windows 中的 Cortana 独立应用已被弃用。

微软表示：将在 2023 年 8 月开始不再支持 Windows 中的 Cortana 应用。知情人士表示，微软计划在几天或一周内终止 Windows 10 上的同款应用。

在 Windows 中终止对 Cortana 的支持 我们正在对 Windows 进行一些更改，这些更改会影响 Cortana 应用的用户。从 2023 年 8 月开始，我们将不再支持 Windows 中的 Cortana 作为独立应用。但是，你仍然可以在 Windows 和 Edge 中访问强大的生产力功能，这些功能具有增强的 AI 功能。这意味着你仍然可以获得有关任务、日历和电子邮件的帮助，但以新的和令人兴奋的方式。此更改仅影响 Windows 中的 Cortana，并且你的工作效率助手 Cortana 将继续在 Outlook 移动版、Teams 移动版、Microsoft Teams 显示室和 Microsoft Teams 会议室中提供。 我们知道，此更改可能会影响你在 Windows 中的某些工作方式，因此我们希望帮助你顺利过渡到新选项。现在，你无需单击 Cortana 图标并启动应用以开始使用语音，而是可以通过不同的工具使用语音并满足工作效率需求。下面是一些可用于了解有关替代方法的详细信息的资源： Windows 11 中的语音访问：这是 Windows 11 中的一项新功能，可用于控制电脑并使用语音编写文本。可以使用语音命令在应用之间打开和切换、浏览 Web 以及读取和写入电子邮件。语音访问脱机工作，并使用高级语音识别来理解语音并帮助你完成工作。 新的必应：通过新的 AI 支持的必应，可以提出复杂的问题，并从 Web 上的可靠来源获取简洁的答案。你可以键入或说出你的问题，必应聊天将为你提供一个简洁的答案引用多个受信任的来源。 Microsoft 365 Copilot：这是一项新功能，它使用 AI 将你的字词转换为功能强大的生产力工具。Copilot 使用 Microsoft 365 数据（例如日历、电子邮件、聊天、文档和会议）来帮助你创建、编辑、共享内容等。Copilot 遵守 Microsoft 的 AI 原则 和 负责任的 AI 标准 ，以确保数据是安全和私密的。 Windows Copilot：Windows Copilot 在 6 月推出预览版，适用于 Windows 11，提供集中式 AI 帮助。通过必应聊天和第一方和第三方插件，你可以专注于将想法付诸实现、完成复杂项目和协作，而无需花费精力在多个应用程序中查找、启动和工作。 我们很高兴能够不断创新和使用 AI 来帮助你更智能、更快速地工作。我们希望你喜欢使用 AI 来节省时间并专注于最重要的事情的新方法。

微软 Cortana 虚拟助手就早在 2014 年就开始萌芽 。据IT之家所知，这一名称来自游戏《光环》系列中的人工智能，后来微软将 Cortana 预装在 Windows Phone、Windows 10 系统中从而普及开来。

不过，随着微软的战略变更，Cortana 逐渐从个人用户电脑中解绑，转而成为 Microsoft 365 办公场景中的一部分。

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