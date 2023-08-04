TP-LINK 无线智能可视门铃 TL-DB635A 发布，首发价 449 元

IT之家 8 月 4 日消息，TP-LINK 推出了一款无线智能可视门铃新品，型号为 TL-DB635A，首发价 449 元。

该门铃采用 12° 向下倾斜镜头，覆盖 180° 视场角，可以看到天花板和地面；屏幕采用纵向 4:3 视图，可以同时看到人和地面的快递盒。

该设备搭载了一颗 3MP 镜头，以及六颗内置红外灯，可以自动检测 5 米范围内的光线；支持手机 App 远程预览，双向语音通话。

屏幕方面，TL-DB635A 配有一块 5 英寸的 IPS 室内可视屏幕，分辨率为 480 x 854。当门铃响起时，室内大屏就会显示实时图像，手机端 App 也可以远程视频通话。

此外，该门铃配备 AI 功能，可以识别到访人员、快递包裹设置看护区域、有人逗留录像提醒等。

续航方面，该门铃配备 5000mAh 电池，可选三种工作模式，最长续航 250 天（IT之家注：8 个多月）。

TP-LINK 无线智能可视门铃 TL-DB635A 现已上架电商平台开售，首发到手价 449 元。

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