长安逸达畅享版 8 月 8 日上市，定位紧凑级轿车

IT之家 8 月 4 日消息，据易车消息，长安逸达畅享版将于 8 月 8 日正式上市。作为参考，长安逸达目前在售车型有 4 款，指导价 8.79-10.79 万元。

这款新车长宽高分别为 4770*1840*1440mm，轴距 2765mm，定位紧凑级家轿。

外观方面，它采用了长安最新家族式设计语言，前脸为无边界进气格栅，并且配备了隐藏式车门把手、多辐运动轮圈与加入镀铬元素点缀的双边共两出排气等。

动力方面还不清楚。IT之家查询发现，在售车型搭载了蓝鲸新一代 NE 1.5T 发动机，最大功率 125kW，峰值扭矩 260N・m，匹配蓝鲸新一代 7 速湿式双离合变速器。

智驾方面，它提供了 IACC 集成式自适应巡航、540° 高清全景影像、360° 集成式高清行车记录仪等配置，还有 IMS 乘客检测系统、讯飞飞鱼 OS4.0 系统、智慧云控远程助手、“AI 小安”智能语音系统，车机内置 MT8666 芯片，具备整车五大领域 OTA 升级。

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