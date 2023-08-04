神舟战神 T7 笔记本电脑上新：酷睿 i7-13700H + RTX 3050 版本 5988 元

IT之家 8 月 4 日消息，神舟现推出了两款新的战神 T7 笔记本，搭载英特尔酷睿 i7-12700H 和 i7-13700H，搭配 RTX 3050 独显，首发价 5488 元和 5988 元。

这两款新机采用了 95W 的满血 RTX 3050 显卡，配备 16GB 内存以及 1TB 固态硬盘，采用了 16 英寸 2560×1600 分辨率 165Hz 刷新率 100% sRGB 色域 IPS 屏。

据介绍，它还搭载全尺寸单区多彩炫酷背光键盘，采用双风扇四铜管强劲散热方案。

这款机型配备了 2 个内存插槽，并且还提供了一个额外的 M.2 插槽，用户可以自行加装第二硬盘。

此外，它提供了 USB 2.0、USB 3.2-A、USB 3.2-C、Mini DP 1.4 接口、HDMI 接口、RJ-45 网口、3.5mm 音频接口、麦克风接口、防盗锁插孔、Micro SD 读卡器接口，IT之家附参数详情如下：

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