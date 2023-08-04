全新讴歌 ZDX 车型将于 8 月 17 日亮相，基于通用奥特能纯电平台

IT之家 8 月 4 日消息，本田全新讴歌 ZDX 将于 8 月 17 日在蒙特利汽车周期间正式亮相，并将于 2024 年初上市，被称为“最强大、加速最快的 SUV”，IT之家届时将为大家带来更多报道。

这款车型基于通用汽车的奥特能平台打造，是讴歌品牌旗下的首款电动车型，也是品牌旗下首款配备 Bang & Olufsen 音响的车型。

值得一提的是，新车除了推出普通版外，还将将推出 ZDX Type S 版本。

动力方面，新车将提供单电机后驱版本以及双电机四驱版本供选择，单电机最大功率可达 340 马力，双电机车型最大功率则能达到 500 马力。

本田公司近日还宣布，其旗下高性能品牌的新款 SUV 讴歌 ZDX 将成为首款搭载谷歌内置系统（Google Built-in）的电动汽车，该系统将支持原生安卓应用和 OTA 软件更新。讴歌 ZDX 的车主将可以使用谷歌助手、谷歌地图等流行的谷歌应用，并在谷歌商店中下载更多内容。

相关阅读：

《讴歌首款纯电 SUV 亮相：命名为 ZDX，2024 年上市》

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。