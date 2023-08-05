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DuoWoA 项目发布 2308.12 驱动更新：让 Surface Duo 手机更稳定运行 Win11 系统

2023/8/5 9:30:19 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 8 月 5 日消息，开发者 Gustave Monce 今天宣布 DuoWoA 项目新动态，主要针对初代 Surface Duo 手机，放出了 2308.12 驱动更新。

IT之家从 Monce 的推文中获悉，本次更新重点修复了包括近期 Windows 更新导致的各种崩溃问题，此外 Surface Duo 用户安装本次驱动更新之后，可以恢复使用 Miracast。

Miracast 是由 Wi-Fi 联盟于 2012 年所制定，以 Wi-Fi 直连为基础的无线显示标准，支持此标准的消费性电子产品可透过无线方式分享视频画面。

Monce 表示初代 Surface Duo 安装本次驱动之后，理论上可以 Miracast 三个屏幕（Duo 上 2 个屏幕和一个外接显示器），只是他手头上没有测试硬件设备进行测试。

投屏窗口会出现“second screen only”提示，会关闭 Surface Duo 上的两个屏幕，并在外接屏幕上输出显示。

IT之家在此附上项目地址更新日志链接，感兴趣的用户可以点击体验。

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关键词：Surface Duo

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