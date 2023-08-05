美国造车新势力 Fisker 连发多款纯电新车，包括超跑、皮卡、廉价车型

IT之家 8 月 5 日消息，美国造车新势力 Fisker 在当地时间 8 月 3 日的产品发布会中一连发布了 3 款新车，分别为四门敞篷轿跑车 Ronin、皮卡 Alaska、城市 SUV PEAR。与此同时，先前已经发布的车型 Ocean 的越野版 Ocean Force E。

▲ 图源 Fisker

按照 Fisker 官方的说法，到 2025 年底其产品阵容将扩大至 4 款汽车，迄今为止这 4 款车都已逐渐浮出水面。同时，Fisker 的 CEO Henrik Fisker 也希望能够将自家公司规模扩大到年产量 100 万辆。

其中，PEAR 定位为紧凑型城市 SUV，起售价有望低于 3 万美元（当前约 21.5 万元人民币），将基于一个全新的轻量化、低成本平台打造，零部件减少了 15%。按照计划，该公司计划在俄亥俄州富士康 Lordstown 装配厂生产该车型，预计 2025 年年中投产。

▲ 图源 caranddriver，下同

Ronin 是一款纯电动超级 GT 四门敞篷运动车型，官方表示这款新车具有超快的速度，以及可容纳 5 个乘客的空间，预计续航里程可达 600 英里（约 965.61 公里）。动力方面，该车采用三电机的驱动形式，最大输出功率将超过 1000 匹马力，0-96km/h加速时间仅需 2 秒。

该车在 Fisker 产品系列中定位为旗舰车型，预计 2025 年底在美国上市。

ALASKA 则是一款看起来颇具未来感和硬派气息的电动皮卡。该车基于 Fisker Ocean 打造，车厢后部配备货斗。该车起售价预计为 45400 美元（当前约 32.6 万元人民币），CEO 也表示最早有望于 2024 年 12 月上市销售。动力方面，该车提供两种续航可选：标准续航里程为 230 英里（约 370.15 公里），长续航可达 340 英里（约 547.18 公里）。

另据IT之家此前报道，美国“造车新势力”Fisker 菲斯克创始人、董事长兼 CEO Henrik Fisker（亨利克・菲斯克）今年 6 月率高管团队来华，并到访上海临港集团。Fisker 品牌的中国董事会成员 Daniel Foa 向第一财经记者表示，该品牌的首个交付中心预计将开在上海。

Fisker 选择进军中国市场是基于三个方面：一是中国电动汽车市场空间很大，二是中国汽车市场出现高端、轻奢车型增速快于普通车型的趋势，三是中国用户对传统国际汽车品牌拥有较高接受度，且政府政策和消费者行为都在迅速转向电动化。

目前 Fisker 品牌旗下仅有一款车型，即 Ocean。该车在 2021 年的洛杉矶车展首发亮相，美国市场售价区间为 37499~68999 美元（当前约 26.9 ~ 49.5 万元人民币）。

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