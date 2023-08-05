经典街机《惩罚者》绝密档案，续币画面 NPC 果然大有来历

街机游戏已经玩了几十年，但因当年信息闭塞和语言不同，很多游戏情报我们都无从得知。多年后，我们终于在网上查到了游戏相关信息，这才将游戏内容和资料串联了起来。

或许有玩家会说，这些老游戏中发现新的内容有什么用，都过了这么多年了，谁在意呢？其实，对于情怀玩家来说，每一款经典游戏都记载着我们的热血青春，如同一个永远挖不完的宝藏。当某一天发现了老游戏的隐藏信息，就足以让所有经历过的人兴奋不已。

（《忍者指令》最初人设，你能看到什么信息量？）

老游戏发现新内容，那是一种什么感觉呢？

这就像是：在《月下夜想曲》中发现了新的神器、在《仙剑奇侠传》中发现了新的神装、在《暗黑破坏神》中发现了收缩戒指、在《星际争霸》中发现了新的单位、《拳皇 97》中发现了另一位隐藏角色、《街头霸王 2》中发现了隐藏招式...... 估计只要出现其中一项，就足以让玩家们疯狂了吧！

估计很多玩家和我一样，都会因为一个传言而将游戏反复刷几次？

今天，小编为大家准备了一些新鲜的游戏情报，希望能唤起你脑海里最深处的回忆。

《惩罚者》隐藏在 ROM 深处的小秘密。

未知道具

相信很多玩家都和我一样，也是在模拟器时代才知道原来惩罚者有两个奖励关，而最后一个奖励关“飞机劫持解救计划”不知道什么原因给取消了。我们只能通过作弊的方式才能调试出来。

飞机上有很多乘客，而其中最亮眼的则是几位被捆绑得很扎实的空姐。在完成任务之后，空姐们得到了解救。那么，问题来了，这个奖励关到底奖励什么呢？

如今，有很多改版大神已经将这个奖励关场景，加入到改版游戏之中。但玩家可以明显感觉到有违和感。毕竟奖励关的时间都很短，而且在完成任务之后能得到一定的奖励。

在《惩罚者》原设计中的奖励关 2 中，的确是有奖品的，那就是三个未知来源的笑脸，如下图：

猜测这个笑脸很有可能是奖命用的。《惩罚者》中的一条命，很有可能就直接关系着能不能通关。

未知桥段

《惩罚者》中一直有一个桥段让人看不明白，那就是屠杀了弗兰克一家人的罪魁祸首布鲁诺，在潜逃的过程中被金并改造的机器人给杀死了。

（布鲁诺处刑时被弗兰克家人发现，指挥手下灭口）

在不涉及到漫威剧情的前提下，这完全说不通啊！机器人帮助惩罚者杀死了仇人，弗兰克应该感谢它才是，不仅敲烂了机器人，还追杀机器人的幕后首脑。

那么《惩罚者》最初的场景设计是什么样子的呢？

我们玩到的情景中，在二关 BOSS 之前截住了布鲁诺，此时的布鲁诺手中并没有武器，而且非常害怕，被机器人当成了入侵者直接杀死。属于他的剧情就直接完结了。

在 ROM 中我们发现了布鲁诺的特殊动作，这些可是没有在游戏中出现过的哦！

举枪的姿势

在干掉三个杂兵之后，布鲁诺亲自上阵，拥有很多之前我们没有见过的动作，包括飞踢、踹和投降

甚至我们还在 ROM 中找到了惩罚者抓住布鲁诺使用保险的贴图。

这里其实就能看得出来，这个桥段最初的安排是让《惩罚者》亲自报仇。

也就是说在打机器人之前，布鲁诺作为一个小 BOSS 登场，和惩罚者火拼。在消灭了布鲁诺之后，惊动了房间中的机器人，然后就是下一场大战。要是这么安排的话，剧情就算是合情合理了。

另外，惩罚者要是在这里死给了布鲁诺，那就太没面子了，被各种嘲讽。

逃走的囚犯

多年来一直觉得比较奇怪，在《惩罚者》第二关中有三个囚禁室，为了中间的打开没有人，只有几只老鼠跑出来。当然了，两位美女的香吻，已经足以解决燃眉之急。

那么中间这个房间是本来就没有人，还是后来被取消了呢？

在 ROM 中我们发现了这个贴图：

这样的话，中间的这个位置很有可能之前关押了一名男性，但不知道通过什么途径逃走了。

另一个比较奇怪的是，为什么二关 BOSS 处会有一张床？

这里面的装潢比较华丽，从背景中的鲨鱼、墙上的名画，以及名贵的灯饰、窗帘就能看得出来，这是应该是金并犯罪集团中某个重要人物的房间。

在 ROM 中我们又发现了几位女 NPC 的特殊动作。这些可都是没有在游戏中出现过的哦！

那么，如果没有猜错的话，这几张贴图应该都是用在二关场景中的。或许是因为暗示性太强了，导致被取消了吧！

只是二关场景就放一张床在大厅，看上去多多少少有些违和。如果我们将这些美女贴图加入进去，看上去是不是更加合理呢！

《惩罚者》本来就充满了暴力美学，因此游戏中出现金钱、暴力、血腥、美女等一些关键词都是比较正常的。

神秘的结局

《惩罚者》的结局一直都是大家搞不懂的，金并被打败之后，惩罚者和尼克弗瑞扔下炸弹之后就离开了，警方在检查尸体的时候唯独没有发现金并。这里其实就在暗示，最终 BOSS 并没有死亡，似乎在为续集做铺垫。

不过了解漫威的朋友都知道，精心打造的反派没有那么容易死，而且还要虐很多英雄。夜魔侠、惩罚者、蜘蛛侠、神奇四侠、X 战警都和他交过手。（文章作者：街机时代）

《惩罚者》世界版和日本的结局有一定的区别。

世界版

通关之后，所有的反派和 NPC 都会走一次过场。然后就会显示城市迎来了新的曙光。

日版

通关之后，会显示金并残党被抓捕的画面，并统计本次事件中失去的人数。

有意思的是，结局中还出现了一张蓝色的未知图片。这不知道这张图片想要表达的意思。或许和当时的游戏环境有关吧！

日版通关之后是打文字的环节，和世界版完全不同。

任务失败时出现的人物是谁？

在任务失败时，弗兰克和尼克弗瑞受到的待遇是不同的。这或许和他们的身份有关。但多年以来，玩家们一直都不知道，这些 NPC 到底有什么来历？

凯瑟琳・内维尔

长久以来，凯瑟琳一直都是尼克弗瑞的忠实盟友，是尼克弗瑞训练的 S.H.I.E.L.D.首批新兵。后来，德拉方丹伯爵夫人 (九头蛇夫人) 操控了神盾局，并诬陷尼克弗瑞是叛徒。虽然立场不同，不过她与尼克弗瑞一直保持信任。

在漫画中，凯瑟琳的结局是死在了斯特拉克男爵手中。

（极具辨识度的眼镜，可以帮我们区分凯瑟琳）

给尼克弗瑞做心脏复苏的人，正是大家熟悉的亚历山大・皮尔斯。

他也是神盾局高级特工之一，并没有在游戏中大显身手，仅仅作为 NPC 登场。他是尼克・弗瑞的得力助手，同时也是最信任的特工之一。

而另一边，在弗兰克任务失败时，给他做心脏复苏的人则是：Microchip

Microchip 是弗兰克真正意义上的朋友，掌握着所有对惩罚者有价值的秘密和消息。在漫画中 Microchip 的真名叫 David Lieberman，是前国家安全局分析师，同时也是资深黑客，专门帮惩罚者获取武器和信息。

《惩罚者》中有一个比较经典的空手道反派，最喜欢在游戏中尖叫。他的名字叫 YAN LEE。其实这里就是在向美国漫画界元老级人物斯坦・李（Stan Lee）致敬。

没错，这些都是属于街机厅时代的美好回忆。

如今，我们再次看到这些游戏时，总会感叹岁月不饶人。当年的街机玩家们早已过了而立之年，玩游戏的时间越来越少，然而对游戏厅的怀念却与日俱增。

是啊！非常庆幸昔日可以接触到这么多的街机游戏，而在游戏厅的点点滴滴至今仍然记忆犹新，毕竟这就是我们最美好的青春啊！

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代

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