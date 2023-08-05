机械革命新款蛟龙 16 Pro 游戏本开售：R7 7745HX + RTX 4060，6999 元

IT之家 8 月 5 日消息，机械革命蛟龙 16 Pro 笔记本新配置今日上午 10 点已经开售，R7 7745HX 16G 1T RTX 4060 配置，首发 6999 元。

IT之家整理机械革命蛟龙 16 Pro 规格如下：

新款蛟龙 16 Pro 游戏本采用了锐龙 7 7745HX 系列移动处理器，采用了台式机平台的 Zen 4 架构核心设计，55 瓦 + 默认功耗，具备 8 核心 16 线程，最高率可达 5.1GHz。

外观方面，搭载锐龙 7 7745HX 处理器的蛟龙 16 Pro 游戏本采用了黑白的熊猫配色。A 面为航空级铝合金材质，通过阴极电泳工艺的表面处理，经久耐用。D 面则采用石墨喷漆工艺。

散热方面，机械革命采用了 5 热管散热模组，其中一条大尺寸和两条超大尺寸贯穿 CPU 和 GPU，一条较小尺寸的热管专职为 GPU 供电部分进行散热，处理器部分还使用真空腔均热板进行了大面积覆盖。

屏幕方面，蛟龙 16 Pro 游戏本的搭载了 16 英寸屏，16:10 比例的面板，2560x1600 分辨率，100% sRGB 色域，240Hz 刷新率。

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