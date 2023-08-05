日产汽车确认明年夏季停产 Titan 皮卡

IT之家 8 月 5 日消息，去年 6 月有消息称日产（Nissan）计划砍掉泰坦（Titan）皮卡，而本周这则消息已得到官方证实。

国外科技媒体 carscoops 本周从匿名渠道获得了一份内部公司文件，表示日产位于密西西比州坎顿工厂即将停产该车型。该媒体随后向日产方面求证，官方回应确认了这件事情。

IT之家翻译日产回复声明如下：

我们位于密西西比州的坎顿（Canton）工厂计划 2024 年夏季停止生产 Titan 车型。 在日产的 2030 年愿景下，我们正在加快利用最新的电动汽车制造技术改造广州工厂的进程。这将支持生产两款全新的全电动汽车。 我们不会因为改造而裁员。

尽管这一消息将引起广州工厂和田纳西州德赫德工厂工人的担忧，但日产最初泄露的文件也重申了官方立场，即“不会裁员”。然而，备忘录承认，未来将有一些工作重新分配。

泰坦是日产北美推出的全尺寸皮卡车型，在售车型为第二代。

该车拥有非常明显的美式皮卡气息。全车采用极具张力的硬线条，中网更是与福特 F-150、雪佛兰索罗德等类似，加入大面积镀铬装饰，让车头看起来气势十足。

车内也是明显的美式气息，所有的功能区划分都非常大，并且采用大面积的软质材料包覆，看起来豪华感也相当不错。

动力方面，泰坦拥有 5.6L V8 发动机可以选择，传动部分匹配 9 速自动变速箱。

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