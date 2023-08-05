LOEWE 推出新款 77 英寸 OLED 电视，内置 1TB 机械硬盘

IT之家 8 月 5 日消息，据 flatpanelshd 消息，豪华电视制造商 LOEWE 推出了一款名为 bild i 77 的 77 英寸 OLED 电视，其采用了定制电视平台并内置 1TB 机械硬盘。

据介绍，这款电视采用了 LGD 的 77 英寸 WOLED 面板，4K 分辨率，支持 HDR。

这款电视内置 1TB 机械硬盘，可用于录制直播的电视节目。多年来，这一直是 LOEWE 电视的一个关键功能。尽管整个电视行业都在向流媒体服务过渡，但 LOEWE 仍然保留这个功能。

LOEWE 使用了 LOEWE os7 的定制电视平台。外媒称，该平台基于其新母公司海信的 Vidaa 平台，提供 Apple TV+、Amazon Prime、Disney+、Dazn 和 Netflix 等应用程序。

此外，这款电视集成了隐藏式条形音箱，支持 DTS Play-Fi、Apple AirPlay 和 Chromecast。

LOEWE bild i 77 电视现已在欧洲上市，售价 6000 英镑（IT之家备注：当前约 54840 元人民币）。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。