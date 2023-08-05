《巨齿鲨 2：深渊》烂番茄新鲜度 28%，M 站开分 40 分

IT之家 8 月 5 日消息，《巨齿鲨 2：深渊》于 8 月 4 日在内地和北美同步上映，烂番茄新鲜度 28%，观众均分 3.9 分；M 站开分 40 分，观众评分 5.8 分。

截至IT之家发稿前，《巨齿鲨 2：深渊》豆瓣评分 6.1 分，3 星及以下评分占比 67.8%，仅 13.2% 用户给出五星好评。淘票票评分 9.4 分，80.4% 的用户给出五星好评，累计 5 万人给出评价。

灯塔专业版数据显示，《巨齿鲨 2：深渊》累计票房 2.69 亿，首日票房 1.46 亿，总人次 633.2 万。

该片由本・维特利执导，杰森・斯坦森、吴京主演，蔡书雅、克利夫・柯蒂斯、佩吉・肯尼迪、斯凯勒・塞缪尔斯、西耶娜・盖尔利、塞尔吉奥・佩里斯・门切塔等参演。

电影简介：

乔纳斯・泰勒（杰森・斯坦森 饰）与科学家张九溟（吴京 饰）双雄联手，进入海底 7000 米深渊执行探索任务。他们意外遭遇史前巨兽海洋霸主巨齿鲨群的攻击，还将对战凶猛危险的远古怪兽群。惊心动魄的深渊冒险，巨燃巨爽的深海大战一触即发……

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