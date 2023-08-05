iPhone 15 Pro系列屏幕边框大对比：较 iPhone X 缩小了 30%

IT之家 8 月 5 日消息，苹果将在今年发布 iPhone 15 系列机型，其中 iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max 将采用 LIPO（低注射压力包覆成型）工艺，使得屏幕边框仅约 1.5mm。

图源 9to5mac（下同）

很多人可能不太清楚 1.5mm 的概念，外媒 9to5mac 分享了一组模拟对比图，可以让大家更直观的感受 iPhone 15 Pro系列的边框宽度。

IT之家注意到，苹果在 2017 年发布了 iPhone X，这是苹果首部全面屏机型，弧形边框在当时让人眼前一亮，而今年 iPhone 15 Pro 的屏幕边框较其缩小了 30% 以上。

iPhone 15 Pro 与 iPhone 14 Pro

iPhone 15 Pro Max 与 iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro 的边框已经很窄了，而 iPhone 15 Pro 较其进一步缩小。可惜的是，由于灵动岛的尺寸保持不变，由于边框更窄使其更加突出。

与更早期的机型相比，差距更加明显：

iPhone 15 Pro 与 iPhone 11 Pro

iPhone 15 Pro 对比 iPhone 14 Pro 对比 iPhone 12 Pro 对比 iPhone 11 Pro

同时，数码博主 @i 冰宇宙 放出了 iPhone 15 Pro Max 与 iPhone 14 Pro 的实物对比图，可以看出前者的边框更窄。

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