达墨公布新款 SSD 硬盘盒，40Gbps 和双盘位版开发中

IT之家 8 月 5 日消息，厂商达墨今日公布新款 10Gbps 传输速度的 SSD 硬盘盒，名为墨盒，本月上线。

此外，达墨表示除了这款 10Gbps 传输速度的型号外，40Gbps 版以及双盘位版也在开发中。

除此之外，达墨还公布了新款台式机内存条，分别为 RGB 版和无光版，规格暂未公布。

厂商达墨近来推出了一系列主打性价比的 SSD、存储卡和内存新品。该厂商宣发主打一个真诚，自称杂牌，勇于承认产品不足。

达墨是一家总部位于中国台湾的公司。IT 之家附达墨官方简介：

2011 年初夏，为革新专业封测代工厂的窠臼思维，推翻当时低成本量产的市场状况，达墨 TOPMORE 品牌于焉诞生。达墨科技拥有研发、设计、制造、行销的全方位能力，结合美学创新与专业能力，在快闪内存及相关领域中不断推陈出新，更以主打资安防护的指纹辨识随身碟为主力商品，成功在市场上建立独特的品牌定位。除了专业的设计研发团队，达墨还具备专业的制程技术与生产设备，致力奉行绿色环保，从原料品质的把关，一直到制造效能与产品良率的要求，皆秉持严谨的品管态度，持续提供消费者高品质、高效能的消费性电子产品，坚持完美的职人精神，让品牌建立出独一无二的核心价值。