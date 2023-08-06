乘联会崔东树：1-6 月中国占世界新能源车份额 60%

IT之家 8 月 6 日消息，8 月 5 日，乘联会秘书长崔东树发文称，2023 年世界新能源汽车走势较稳，2023 年 1-6 月的广义新能源汽车销量 954 万台，其中混合动力达到 232 万台，占比 24%。剔除普通混动后的世界新能源乘用车走势更强。受到高基数和各国补贴政策逐步退出的影响，2023 年世界新能源乘用车走势较强，1-6 月达到 605 万台，同比增长 45%。6 月达到 128 万台，同比增长 43%。

崔东树称，世界新能源汽车中的商用车仅占 3%，新能源乘用车为主体。2023 年 1-6 月中国新能源乘用车占比世界新能源 60% 的表现是不错的。2023 年中国新能源车出口超强，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。

崔东树称，世界新能源车的发展从混合动力开始，随后逐步进入电池为主的时代，纯电动和插混成为新能源真正政策的支持主力。中国新能源车的发展也是从支持公交卡车的普通混合动力开始的补贴进程，随后客车进入纯电动时代，混动客车成为历史。

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