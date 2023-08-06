Meta Quest 3 VR 头显已现身 FCC，9 月 27 日公布更多信息

IT之家 8 月 6 日消息，近日，Meta 公司在美国联邦通信委员会（FCC）的数据库中注册了一款新型 VR 头显，这意味着该设备已经获得了在美国销售的许可。根据 UploadVR 网站的报道，这款新设备很可能就是 Meta 公司已经宣布即将推出的 Quest 3 头显。

Meta 公司承诺，Quest 3 头显将比前代产品 Quest 2 有大幅度的升级，包括更轻薄的设计、更强大的高通骁龙芯片组、以及支持彩色透视功能。此外，Quest 3 头显还将支持 Wi-Fi 6E 标准，这将提高无线网络的速度和稳定性。不过，这些改进也带来了更高的价格：Quest 2 目前的起售价为 299.99 美元，而 Quest 3 的起售价将为 499.99 美元（IT之家备注：当前约 3590 元人民币）。

除了新款头显外，Meta 公司还在 FCC 数据库中注册了两款新型手持控制器，据 UploadVR 网站推测，它们应该是配套 Quest 3 头显使用的 Touch Plus 控制器。Meta 公司已经透露，Touch Plus 控制器将与 Quest 2 附带的控制器有所不同，不再有外部追踪环，并且采用了 Meta Quest Pro 头显所使用的“TruTouch”触觉技术。

Meta 公司表示，将在 9 月 27 日举行的 Meta Connect 活动上分享更多关于 Quest 3 头显的信息，并计划在今年秋季正式发售该设备。

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