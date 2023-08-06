X 平台再次出手，强行夺走用户运营 16 年的 @music 账号

IT之家 8 月 6 日消息，X 平台（前身为 Twitter）近日再次引发争议，该平台在上周五无预警地夺走了用户 Jeremy Vaught 经营 16 年的 @music 账号，并将其转交给了官方音乐账号，该账号以前是 @twittermusic。Vaught 在个人账号上表示“非常生气”。

Vaught 在 2007 年创建了 @music 账号，并一直负责运营。该账号发布各种流派的音乐新闻和表演，拥有超过 50 万的粉丝。X 平台在夺走该账号后，给 Vaught 分配了一个新的账号 @musicfan，并通过邮件通知他这一决定。邮件称，该账号被收回是为了公司的需要。

IT之家注意到，这已经是 X 平台第二次强行夺走用户的账号。上个月，该平台曾从一个用户手中收回了 @X 账号，以配合其老板埃隆・马斯克（Elon Musk）对平台的重新命名。马斯克去年收购了 Twitter，并于今年 7 月将其更名为 X。这一改变是平台全面重塑形象的一部分，因为其广告收入不断下降。

X 平台的做法遭到了许多用户的批评和不满。有人认为，这是对用户权益的侵犯和不尊重。有人则质疑，X 平台是否还会继续收回其他用户的账号，以满足自己或马斯克的利益。

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