腾势 D9 DM-i 965 尊享型车型上市：纯电续航 98km / 支持 6kW 对外放电，售价 34.98 万元

IT之家 8 月 6 日消息，8 月 5 日晚间，腾势 D9 推出一款新车型 —— 腾势 D9 DM-i 965 尊享型，售价 34.98 万元，提供 98km 纯电续航。作为对比，腾势 D9 DM-i 此前在售车型的纯电续航为 50km、180km、190km。

同时，腾势官方还针对腾势 D9 车型推出“感恩 10 万 + 车主限时权益”：8 月 1 日-9 月 30 日期间，前排电吸门（1 对）/一体式小桌板可享限时 8 折优惠。

该车搭载了容量为 20.39kWh 的电池，NEDC 综合工况亏电油耗为每百公里 6.1 升，综合续航里程为 960km。此外，该车支持最大功率 45kW 的直流快充，以及 6kW 的对外放电功能。

配置方面，该车座椅支持主驾 8 向电动调节，同时可选配前排座椅按摩、方向盘加热功能，标配主副驾座椅通风、加热；中排座椅支持通风、加热，但不支持按摩和记忆功能。

腾势官方表示，该车将与现有的 190km、180km 纯电续航版本形成补充，并“深度满足不同用户所需，持续扩大在 MPV 市场的领先优势”，冲击月销 15000 + 的销量目标。IT之家此前报道，腾势 D9 车型于今年 7 月取得 11146 台的销量，年度累计销量已达到 67897 台。

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