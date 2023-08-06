软银起诉其投资的社交媒体初创公司，指控其用机器人冒充真实用户

IT之家 8 月 6 日消息，软银集团旗下的 Vision Fund 基金周一向其投资的一家社交媒体初创公司 IRL 的创始人提起诉讼，指控他们人为地夸大用户数据，在业绩方面向该基金撒谎，并诈骗了该基金数百万美元。

IRL 是一款针对 Z 世代的热门社交媒体应用，于 2021 年 4 月上线，据诉状称，该应用似乎“是 Z 世代增长最快的社交媒体应用之一”，软银基于 IRL 的低成本、强用户参与度和良好的增长潜力，于 2021 年 5 月向 IRL 投资了 1.5 亿美元（IT之家备注：当前约 10.77 亿元人民币），其中包括从公司购买 1.25 亿美元的股份，以及从首席执行官 Abraham Shafi 和其他内部人士手中购买 2500 万美元的股份。当时，软银认为 IRL 拥有 1200 万月活跃用户。

但诉状指控，这些数据都是假的。IRL 秘密地使用大量的机器人，制造出一个看似繁荣的社交网络，实际上是为了“欺骗投资者”。当美国证券交易委员会于 2022 年底对 IRL 展开调查时，这个阴谋开始瓦解。2023 年 4 月，亚伯拉罕・沙菲（Abraham Shafi）被暂停首席执行官职务，该公司于 6 月解散。

这起诉讼引发了外界对软银对其投资公司审查程度的质疑。当第三方对用户数据的评估远低于 IRL 的自我宣传时，软银代表接受了 Abraham Shafi 的解释，认为它们“绝对不准确”。软银过去也存在一些失误，包括在涉嫌欺诈的加密货币交易所 FTX 和贬值的房地产公司 WeWork 上持有大量股份。

自从 2021 年市场高点以来，软银的 Vision Fund 基金表现不佳，截至 2023 年 3 月 31 日的财年全年亏损达到了 320 亿美元。

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