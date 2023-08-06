Twitch 网红在纽约广场发放免费游戏机引发骚乱，被警方拘留

IT之家 8 月 6 日消息，周五下午，一名在 Twitch 平台上以直播视频游戏而闻名的网红 Kai Cenat，在纽约联合广场举办了一场免费发放游戏机和礼品卡等物品的活动，吸引了数千名年轻人前来参与，结果导致了一场大规模的骚乱。警方出动了约 1000 名警察，逮捕了 65 人，其中 30 人为未成年人。Kai Cenat 本人也被警方带走，面临煽动暴乱、非法集会等多项指控。

据悉，Kai Cenat 在社交媒体上宣传了这场活动，称他将在联合广场免费发放 PlayStation 游戏机和礼品卡等物品。这一消息迅速引起了网友们的关注，许多人提前到达现场等待。然而，在活动预定开始的下午 4 点之前半小时，现场就已经失控。人群中有人向警察投掷垃圾、椅子和瓶子，有人撞倒围栏，有人爬上汽车和食品车。目击者称，有人被推倒在地，脸上有淤青。

警方随即启动了最高级别的警力调动，试图驱散人群并恢复秩序。他们还关闭了联合广场附近的地铁站和道路，造成了交通拥堵。警方发出警告，要求民众避开该地区，并让家长来接走自己的孩子。经过两个小时的努力，警方终于清空了广场，并将剩余的闹事者赶出附近街道。

据IT之家了解，Kai Cenat 是一名 Twitch 网红和 YouTube 视频制作者，从 2018 年开始制作在线视频。他拥有庞大的粉丝群体，在 2023 年 2 月成为了 Twitch 平台上订阅数最多的主播，超过 10 万订阅者。他曾获得过多项奖项，他的视频内容包括各种挑战、恶作剧等。周五的活动并不是他的恶作剧之一，而是他为了感谢粉丝而举办的。然而，他显然没有预料到这样的后果。

目前，Kai Cenat 是否会面临刑事指控尚不清楚，骚乱造成的损失和伤害也还在统计中。据报道，有些参与活动的年轻人表示，在现场感到不安全而离开。但也有些人表示，“能见到一个名人不是每天都有的事情”。

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