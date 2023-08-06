招标文书显示阿维塔 12 车型将推纯电、增程双动力版本

IT之家 8 月 6 日消息，近期重庆长安汽车股份有限公司、阿维塔科技（重庆）有限公司最发布了最新工厂改扩建招标文书。内容显示，长安汽车将针对两江工厂一厂区针对一些全新车型的生产线进行技术改造。

这两款新车型，一款是仍然保持神秘的车型 E16，另一款则是阿维塔 12（代号 E12）REEV 即增程车型，前段时间该车纯电版本已在工信部完成申报。

两款新车将在上文提到的重庆两江工厂一厂区投产，且 E16 车型同样拥有增程版本。文书内容还显示，同生产线的车型还有深蓝 C385（即深蓝 SL03）。

IT之家此前报道，阿维塔 CEO 谭本宏在合作伙伴招商大会上透露，公司将提前完成“四年四车”的产品规划，阿维塔 12 将于今年第三季度亮相、年内交付，E15 和 E16 两款新车将于明年上市。

阿维塔 12 定位中大型轿车，长宽高分别为 5020/1999/1460mm，轴距 3020mm。该车尾部采用了类似掀背门的大开口设计，取消了传统意义上的后挡风玻璃。工信部公告中亮相的车型搭载了电子后视镜，同时也提供了传统后视镜供用户选择。新车提供 4 种轮辋样式、运动套件和后排隐私玻璃等可选配件。

动力方面，阿维塔 12 纯电车型将搭载由华为技术有限公司提供的驱动电机，提供 230kW 单电机和 195kW / 230kW 前后双电机两种动力可选，电池由四川时代新能源科技有限公司提供。

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