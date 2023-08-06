字节跳动对话类 AI“Grace”开测：支持邮箱 / Gmail / 飞书账号登录，需获授权

IT之家 8 月 6 日消息，据 Tech 星球报道，字节跳动内测的对话类 AI 项目已经开启测试，代号为 Grace。目前，供测试使用的网站已经初搭建完毕，需要邀请或授权的相关账号登录后才可使用。

报道称，Grace 的测试网站为 gracebot.cn，当前提供邮箱、Gmail、飞书账号登录，但需要得到授权。

现阶段，用户可对 Grace 生成的话术进行点赞、拉踩，或重新生成，帮助其完善回答能力。同时，还支持文本生成图片等需求，但“仍有提高空间”。对此，字节跳动相关负责人向 Tech 星球方面表示，“目前产品还不成熟，还在内测阶段，与国外的领先模型相比还有较大差距。”

IT之家经实测发现，现阶段一般用户仍然无法登录。

IT之家此前报道，“Grace”在今年 6 月首次传出开始内测消息，而字节跳动旗下今日头条、抖音等产品已推出绘画、特效等基于 AIGC（生成式 AI）所研发的功能。在生成式 AI 领域，随着 ChatGPT 引起全球关注后，国内各大企业纷纷跟进，或表现出强烈兴趣。

目前也已经有不少国内互联网大厂官宣了自家的生成式 AI 产品，如百度的文心一言、阿里的通义千问、科大讯飞的星火认知 AI 大模型等，都已经展开对外测试。

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