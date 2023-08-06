谷歌 Pixel Watch 2 智能手表配置曝光：配备骁龙 W5 芯片，支持超宽带技术

IT之家 8 月 6 日消息，据 Android Authority 报道，谷歌即将推出 Pixel Watch 2 智能手表，这款手表将搭载全新的处理器、超宽带技术和更大的电池，为用户带来更好的性能和体验。

Android Authority 援引一位谷歌内部人士消息称，Pixel Watch 2 将采用高通骁龙 W5 Gen 1 处理器，这是一款基于 4 纳米工艺制造的高效芯片，相比上一代 Pixel Watch 使用的三星 Exynos 9110 处理器（10nm），性能和功耗都有显著提升。新芯片有四个运行频率为 1.7GHz 的内核，辅以 Adreno 702，GPU 性能也得到了大幅提升。

Pixel Watch 2 的另一个亮点是支持超宽带（UWB）技术，这是一种可以实现高精度定位和数据传输的无线通信技术。Pixel Watch 2 将内置 NXP SR100T UWB 模块，可以实现多种应用场景。例如，用户可以通过手表找到自己的手机或其他设备，也可以通过手表解锁支持数字钥匙功能的汽车，甚至可以在手表和平板电脑或智能音箱之间无缝切换媒体播放。

Pixel Watch 2 的电池容量也有所增加，从原来的 294 毫安时提升到 306 毫安时，虽然提升幅度不大，但结合新处理器的节能优势，应该可以延长手表的续航时间。Pixel Watch 2 的显示屏规格保持不变，仍为 1.2 英寸圆形 OLED 屏幕，分辨率为 384 x 384 像素。不过，显示屏的供应商从京东方换成了三星显示器，可能会带来亮度或省电方面的改进。

Pixel Watch 2 将预装 Wear OS 4 系统，基于 Android 13 开发，支持动态主题等功能。此外，Pixel Watch 2 还将支持无缝更新功能，这意味着用户可以在后台更新系统，而不会影响手表的正常使用。

据悉，Pixel Watch 2 将有两个版本：Eos 支持 LTE 网络，Aurora 只支持 Wi-Fi 网络。谷歌尚未公布 Pixel Watch 2 的具体发布日期和价格信息，但预计将在今年下半年正式推出，IT之家将保持关注。

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